Oud vs. nieuw: Audi A4 vs. A5

We zetten de nieuwe Audi A5 naast zijn voorganger: de Audi A4.

Audi-nieuws is wat dunner gezaaid dan BMW- of Mercedes-nieuws, maar deze week kwam het grootste nieuws toch echt uit Ingolstadt. Audi presenteerde deze week de opvolger van de Audi A4, die nu Audi A5 heet. De tweedeurs A5 verdwijnt daarmee helaas van het toneel, maar dat terzijde.

Audi heeft niet over een compleet andere boeg gegooid qua design, maar toch zijn er wel een aantal duidelijke verschillen tussen de A4 en de nieuwe A5 (die ook op een nieuw platform staat). Deze verschillen gaan we vandaag eens onder de loep nemen in onze onregelmatig terugkerende rubriek ‘oud versus nieuw’.

Het vooraanzicht is nog het minst veranderd. De vorm van de koplampen lijkt veel die van die laatste facelift van de A4, maar ze zijn bij de A5 iets platter. Hetzelfde geldt voor de grille: die is platter en breder geworden. We moeten er wel bij zeggen dat de A5 op de plaatjes een S-Line is, dus er is ook nog een iets minder agressieve versie. Die heeft minder prominente luchtinlaten in de bumpers. Helaas heeft Audi daar nog geen fatsoenlijke plaatjes van gedeeld.

Van de zijkant heeft de A5 wat meer Sportback-trekjes gekregen. Dat zit ‘m niet alleen in de oplopende raamlijn en de kortere kofferbak: de nieuwe A5 ‘Limousine’ is daadwerkelijk een hatchback. Officieel levert Audi dus geen D-segment sedan meer. Wat verder opvalt aan de zijkant zijn natuurlijk de verzonken deurgrepen. De deurgrepen van de A4 ogen daarmee opeens best wel ouderwets.

Van de achterkant zien we echt een andere auto. Misschien moet je zelfs even twee keer kijken om te zien dat het een Audi is. De doorlopende achterlichten zijn namelijk een redelijk nieuw stylingelement voor Audi, ook al zagen we dit eerder al bij de e-tron-modellen. De vier ringen vallen ook niet echt op bij deze kleur, want die zijn donker uitgevoerd.

Qua exterieur kunnen we nog spreken van evolutie, maar het interieur is volledig nieuw. We zien geen rond stuur meer, geen ventilatieroosters over de hele breedte en geen pook. Wel zien we schermen, heel veel schermen. Sterker nog: met het passagiersdisplay erbij is het dashboard één al scherm. Het scherm voor de bijrijder is overigens wel optioneel.

Al met al zijn er met de nieuwe Audi A5 toch best wel wat veranderingen ten opzichte van de A4. Of dat ook verbeteringen zijn? Dat mogen jullie natuurlijk laten weten in de reacties.