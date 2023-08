Koop een M4 met een alternatieve grille op Marktplaats

De grille is trouwens niet het enige wat anders is aan deze M4.

De ‘nieuwe’ M3 en M4 zijn inmiddels al drie jaar op de markt, dus je hebt genoeg tijd gehad om een mening te vormen over het design. Of om je mening bij te stellen, want er zijn aardig wat mensen die de grote nieren niet meer zo’n halszaak vinden.

Mocht je toch denken ‘die nieren mogen wel een maatje kleiner’, dan hebben we goed nieuws voor je. Op onze favoriete occasionwebsite staat namelijk een M4 met kleinere nieren. Of beter gezegd: plattere en bredere nieren.

Deze niertransplantatie is te danken aan het Koreaans-Amerikaanse ADRO, die deze bodykit ontwikkeld heeft. Daar hadden we vorig jaar al aandacht aan besteed, maar nu is er dus een Nederlandse M4 voorzien van deze ADRO-kit.

Dat is niet het enige wat er aangepast is aan deze M4, want de auto heeft een complete make-over gekregen van Absolute Motors. Naast de ADRO-bodykit (bestaande uit een compleet nieuwe voorbumper, side skirts, diffuser en spoiler) heeft de auto ook een Alpha N-motorkap gekregen, 20 inch HRE-velgen, een Cobra-schroefset en een titanium uitlaatsysyteem.

Zoals je ziet heeft de auto ook niet meer zijn oorspronkelijke kleur. In plaats van Brooklyn Grau is de auto matblauw gewrapt. Er zijn dus kosten noch moeite gespaard om iets unieks te maken van deze BMW M4. Nu moet er alleen nog iemand gevonden worden bij wie dit allemaal in de smaak valt.

Diegene moet flink in de buidel tasten, want door alle upgrades is de vraagprijs op Marktplaats hoger dan de nieuwprijs. Waar de auto nieuw €168.226 heeft gekost, wordt er nu €179.950 voor gevraagd. We moeten er wel bij zeggen dat de auto nog praktisch nieuw is, met slechts 6.235 km op de teller.