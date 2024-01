Epische ‘barnfind’ ontdekt in Brussel, ter waarde van €4,8 miljoen

Er is een hele gave collectie met Ferrari’s en Porsches boven water gekomen in Brussel. We kunnen ook alvast verklappen wat deze auto’s ongeveer waard zijn.

Zoals inmiddels heel Nederland weet (ook degenen die helemaal niks met auto’s hebben) is er vorig jaar een grote barnfind gedaan in Nederland. Een zekere Nico Aaldering heeft daar nog een mooi slaatje uit kunnen slaan. Nu is er wederom een epische barnfind gedaan, deze keer in Brussel.

Nu moeten we er meteen bijzeggen dat de term ‘barnfind’ tegenwoordig iets te makkelijk gebruikt wordt. Oorspronkelijk ging het om auto’s die overwoekerd in een verlaten schuur stonden weg te rotten, maar in dit geval ging het om auto’s die gewoon keurig netjes onder een doek stonden.

Desondanks schijnt er al een tijdje niet naar omgekeken te zijn. Volgens de Belgische krant HLN staan de auto’s al minstens 10 jaar in een oud pakhuis in Brussel. Het gaat om tweeëntwintig auto’s in totaal.

Dat zijn er een stuk minder dan in Dordrecht werden aangetroffen (dat waren er 236), maar de kwaliteit ligt een stuk hoger. Het gaat om uitsluitend Ferrari’s en Porsches, die ogenschijnlijk ook in een nette staat verkeren.

We kunnen helaas geen foto’s delen van de auto’s, maar we hebben wel een video van de barnfind in Brussel. Daarin wordt net gedaan alsof de auto’s voor het eerst ontdekt worden, terwijl de kentekenplaathouders van Oldtimerfarm er al op zitten. Dat is de toko die de auto’s nu gaat verkopen.

Op de beelden is niet alles te zien, maar we hebben de complete lijst voor jullie, met wat er precies allemaal staat. Dankzij onze vrienden van ClassicCarRatings kunnen we ook vertellen wat deze auto’s ongeveer waard zijn:

Ferrari 250 GTE: €453.000 Ferrari 328 GTS: €91.000 Ferrari 328 GTS (update): €106.000 Ferrari 348 Competizione: €239.000 Ferrari 348 Spider: €78.500 Ferrari 365 GT4 BB: €311.000 Ferrari 550 Maranello: €155.000 Ferrari 550 Maranello: €155.000 Ferrari 575M: €103.000 Ferrari 575M (handgeschakeld): €289.000 Ferrari Mondial Cabriolet: €72.000 Ferrari Testarossa: €146.000 Ferrari Testarossa: €146.000 Ferrari 512TR: €230.000 Ferrari F512 M (rood): €499.000 Ferrari F512 M (geel): €482.000 Porsche 911 2.0 SWB: €196.000 Porsche 911 E: €138.000 Porsche 911 S: €190.000 Porsche 930 Turbo: €142.000 Porsche 964 Turbo: €186.000 Porsche 964 Turbo 3.6: €383.000

Met dit lijstje komen we uit op een totale waarde van een kleine €4,8 miljoen (uitgaande van de gemiddelde verkoopprijs). De prijzigste van het stel zijn de twee Ferrari 512M’s. Dat zijn niet de fraaiste Ferrari’s, maar met een oplage van 501 stuks zijn ze wel heel zeldzaam. De 365 GT4 BB is overigens nog zeldzamer, want daar zijn er maar 387 van gebouwd.

De auto’s worden niet geveild, zoals dat meestal gaat met een barnfind, maar komen gewoon bij Oldtimerfarm in de showroom en op de website te staan. Zij zijn gevestigd in Aalter, onder de rook van Gent, dus dat is waar je moet zijn als je interesse hebt in een van deze auto’s.

Met dank aan iedereen voor de vele tips!