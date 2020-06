Dít is de compleet nieuwe Kia Carnival!

Goed nieuws voor zeer vruchtbare mensen: de nieuwe Kia Carnival is hier!

Het MPV-segment is een beetje als de hardcore-sectie bij de betere platenzaak. Ooit vrij populair, tegenwoordig weten alleen de kenners waar ze nog terecht kunnen. Daarmee zijn alle overeenkomsten tussen MPV-kopers en Thunderdome-liefhebbers benoemd.

Furore

In de jaren ’80 maakten de Renault Espace en Chrysler Voyager furore met hun futuristische ruimeauto’s. In de jaren ’90 waren het de hoogtijdagen en daarna kwam het slop erin. Men heeft liever een krappere, dorstigere en zwaardere SUV dan zo’n enorm ruime en praktische fullsize MPV.

Kia Carnival (GQ) ’00

Kia Carnival (VQ) ’10

Kia Carnival (YP) ’18

Kiloknaller

Uiteraard werd het concept van de Espace door iedereen gekopieerd. Aan de onderkant van de markt was het de Kia Carnival, in sommige landen ook wel Kia Sedona genoemd. Deze ware kiloknaller was ook in Nederland leverbaar. De eerste generatie (de ‘GQ’) en tweede generatie (de ‘VQ’) zijn verkocht aan stellen met voortplantingsdrang. Het huidige model Carnival (de ‘YP’) is hier nooit verkocht en gaat al mee sinds 2014. Omdat dit pas het derde bericht ooit is dat we schrijven over een nieuwe Kia Carnival, hebben we hierboven de vorige generaties op een rij gezet.

Grand Utility Vehicle

Het huidige model viel een beetje uit de toon qua styling in vergelijking met de nieuwere lichting Kia’s. Het is de hoogste tijd voor een nieuwe, dus. Kia noemt de Carnival overigens niet meer een MPV (Multi Purpose Vehicle), maar een GUV (Grand Utility Vehicle). De nieuwe Kia Carnival is een stuk strakker en moderner geworden. Dat is op zich knap gedaan, want met een MPV is er maar zoveel wat je kunt doen. De basislijnen staan natuurlijk min of meer al vast.

Geen monospace

Wat valt er op? De motorkap is minder schuin, waardoor de auto niet het ‘monospace’-uiterlijk heeft van een MPV. De grote grille met wonderlijk sierwerk is eveneens opvallend. De kopkampen lijken bij Skoda vandaan te komen. Overigens ziet het geheel er zeker niet onaardig uit, laat dat duidelijk zijn. Aan de achterzijde ontkomt Kia niet aan de MPV-lijnvoering. Deze is vrij rechttoe, rechtaan. Wel is er een achterlicht in de vorm van een grote rode balk, zoals de huidige trend dat voorschrijft.

Interieur en motoren

Dan het belangrijkste: het interieur! Tsja, die foto’s moeten nog worden vrijgegeven, dus die houd je nog eventjes van ons te goed. Ga er maar vanuit dat je met zeven personen plus bagage prima uit de voeten kunt met deze Kia Carnival. Ook is er qua motoren vrij weinig bekend, maar reken dat de dikke 3.3 V6 motoren vervangen zullen worden door minimaal even potente doch efficiëntere viercilinders. De kans dat de nieuwe Kia Carnival naar Nederland komt is bijzonder klein.