Nieuwe Opel Mokka is Europeser dan voorheen

Met de nieuwe Opel Mokka ben je wellicht te stijlvol voor de huishoudbeurs.

Het is de populairste Opel crossover ooit in Nederland, de Opel Mokka X. Nu kunnen we dat vrij eenvoudig verklaren: er worden nog niet zo lang crossovers verkocht én de Opels Crossland X en Grandland X worden als twee verschillende modellen gekenmerkt, terwijl ze bij elkaar populairder zijn dan de Mokka X.

GM Daewoo

De Opel Mokka is sinds 2012 op de markt en sindsdien zijn er meer dan 16.700 van verkocht in ons koude kikkerlandje. Het oude model was eigenlijk helemaal geen ‘echte’ Opel, maar een product van GM Daewoo, net als de Karl. De nieuwe daarentegen is ontwikkeld met PSA en dat werpt zijn vruchten af.

Herkenbaarder

De nieuwe Opel Mokka is ten eerste veel herkenbaarder geworden. Nu is het smaak of je het mooi vind, maar de generieke GM-lijnen van het vorige model zijn vervangen door een karakteristieke snuit. De designelementen die gebruikt zijn, kennen we natuurlijk al een beetje van de andere Opels, denk aan de zwarte motorkap van de Grandland X PHEV en het zwarte dak, dat we ook hebben gezien op de nieuwe Opel Corsa. Verder heeft de Mokka een nieuwe snuit die we ook op andere Opels gaan zien.

Minder overhang

Om even een idee te krijgen van de grootte van de nieuwe Opel Mokka: de wielbasis is marginaal gegroeid (met twee millimeter), maar de overhang voor en achter zijn een stuk kleiner. Aan beide kanten scheelt het meer dan zes centimeter aan overhang. Dit moet ervoor zorgen dat de auto wendbaarder is en eenvoudiger te parkeren. Mocht je nu helemaal verslingerd zijn aan de 350 liter grote bagageruimte en geen liter meer of minder willen is er goed nieuws: de nieuwe Mokka heeft óók 350 liter tot zijn beschikking.

Pure Panel

Dan gaan we nu door naar het interieur van de nieuwe Opel Mokka. Daarin zien we het ‘Pure Panel’, twee grote schermen vol met informatie. Het 12″-scherm voor je neus is voor de features van de auto, het scherm in het midden is voor de infotainment. Afhankelijk van de uitvoering heb je een scherm van 7 inch of 10 inch. Uiteraard zijn dingen als Android Auto, Apple Car Play, Connect en Emergency Call aanwezig.

CMP2-platform

De nieuwe Opel Mokka zal ook aanzienlijk beter rijden. Het vorige model stond GM Gamma II-platform, ditmaal staat de auto op de CMP2-bodemplaat waar de Peugeot 2008 ook op staat. Dit betekent dat de nieuwe Opel Mokka én 30% stijver zal zijn én zo’n 130 kilogram lichter dan voorheen. Kijk, dat schiet tenminste op.

Drie soorten motoren

Er staan drie soorten motoren op de planning voor de nieuwe Opel Mokka. De eerste categorie zal voorlopig de populairste zijn: driecilinder benzinemotoren. Daanaast zijn er nog viercilinder diesels voor de klanten die echt veel kilometers maken en een Mokka in hun leven nodig hebben. De derde is het model dat je op de afbeeldingen ziet: de Opel Mokka-e met elektromotor.

Opel Mokka-e

De elektromotor precies 100 kW sterk, omgerekend is dat 136 pk. De motor krijgt zijn ‘sap’ van een 50 kW accupakket. Daarmee kun je volgens de WLTP zo’n 322 km halen. De accu kun je in een halfuurtje tot 80% volgooien. De topsnelheid van de Mokka-e is 150 km/u.

De nieuwe Opel Mokka is aan het einde van de zomer te bestellen, de dealer zet er begin 2021 dan gele kentekenplaten op.