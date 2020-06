Nein! Porsche Cayman GT4 automaat aangekondigd

Of is het minder erg dan dat het lijkt met de Porsche Cayman GT4 automaat?

We gaan even een cliche van stal halen. De handbak wordt met uitsterven bedreigd. Zonde, want de handbak brengt zoveel plezier en jolijt onze levens.

Kosteloze optie

Dat is ok precies de reden waarom je de handbak nog weleens tegenkomt als ‘kosteloze’ optie voor diverse sportwagens. Denk aan de Chevrolet Corvette, Aston Martin V8 Vantage en Jaguar F-Type. Op de Corvette en F-Type na, want ook die zijn niet meer met een handbak verkrijgbaar. Het aantal auto’s met handbak slinkt echt met ‘rasse schreden’.

PDK

Gelukkig kunnen we altijd rekenen op Porsche als het gaat om handbakken. Naast het feit dat ze ‘m nog steeds leveren, verbeteren ze de transmissie ook daadwerkelijk. Dat is eigenlijk heel erg opmerkelijk, want Porsche heeft met de PDK misschien wel de meest briljante transmissie van de business. Waar automaten vroeger traag waren en voorzien van minder overbrengingen, is het tegenwoordig andersom.

Puristische modellen

Wat dat betreft is het logisch dat Porsche de bak nu ook gaat leveren voor de meest puristische modellen uit hun modelline up. Jazeker, de Porsche Cayman GT4 automaat wordt een dingetje. Volgens Carbuzz heeft Porsche de automaten voor de US-modellen aangekondigd voor modeljaar 2021 (die na de zomer begint). Het gaat om vier auto’s, te weten:

Porsche 718 Boxster GTS

Porsche 718 Boxster Spyder

Porsche 718 Cayman GTS

Porsche 718 Cayman GT4

Sneller

Nu is het aan de ene kant jammer, want juist bij zijn smakelijk atmosferisch blok is een handbak de perfecte keuze. Aan de andere kant, PDK is technisch superieur en zal zorgen voor nog betere prestaties. Er zijn nog geen acceleratiecijfers bekend, maar kijk er niet gek van op als de Porsche Cayman GT4 automaat een halve seconde minder lang over de 0-100 km/u tijd doet.

Europa

Ondanks dat de Porsche Cayman GT4 automaat en consorten aangekondigd is, gaan we ervan uit dat Porsche de transmissies ook in Europa gaat aanbieden. Sterker nog, een tijdje geleden hadden we dit al voorspeld. Voor Nederland heeft dit mogelijk een enorm voordeel. Bij ons wordt de belasting bepaald op basis van de CO2-uitstoot. Deze is met een PDK vaak aanzienlijk lager. Dat zou kunnen betekenen dat de Cayman GT4 automaat (en alle andere derivaten) een stuk betaalbaarder zullen worden.