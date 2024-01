Lijstje aanwezige merken voor Genève is héél kort

De Autoshow van Genève gaat door, maar met deze aanwezigheid vrezen we voor de toekomst van de show.

Kleine anekdote: in september 2019 mocht ik voor het eerst namens Autoblog mee naar de IAA (toen nog in Frankfurt). Dat was nog best een flinke show. Porsche onthulde daar de Taycan, Volkswagen de ID.3, BMW de 4 Serie Concept met de gigantische grille, Land Rover had er de nieuwe Defender staan, et cetera. Autofabrikanten spaarden nog echt hun nieuws op om tentoon te stellen op de IAA op dezelfde dag als de online onthulling. Toen stelden wij als aanwezige redactie al de vraag: heeft dit nog zin? Dat je even een rondje kan doen is leuk, maar het keiharde nieuws hadden we op dag één al in de mailbox zitten. En in de rij staan om in een Skoda Scala Monte Carlo te zitten kon toen ook al in de Skoda-dealer, waar je ook nog een cappuccino erbij krijgt.

Gezien

Inmiddels zijn we bijna vijf jaar verder en opvallend om te vermelden is dat we rond de tijd van de IAA 2019 nog nooit gehoord hadden van COVID-19. Coronavirus heeft bijna elke autoshow gecanceld des tijds en alles wat wel overleefde doet het in hele andere vorm. De IAA vorig jaar was een schim van de IAA in Frankfurt en Genève is al drie jaar niet eens doorgegaan, met een wat vreemde tussenshow in Qatar. Het lijkt erop dat Europese merken het wel een beetje gezien hebben qua autoshows. Internationaal idem dito, gevoelsmatig was de LA Autoshow dit jaar ook piepklein en de enige shows met echt keihard nieuws zijn de Aziatische shows, waar vooral heel veel plaatselijk nieuws te vinden is.

Aanwezigheid Genève

De organisatie achter de Autoshow van Genève verraste ons best wel door te zeggen dat er weer een Europese versie komt van de autoshow, daadwerkelijk in Genève. Dit ter ere van hun honderdjarige bestaan. Dat is de vraag, het aanbod kwam echter maar mondjesmaat. Vele merken zegden af voor de show, waaronder grote concerns als VAG, Stellantis, BMW en Mercedes. Dan rest de vraag: wie komt er dan wel? Nou, het voorlopig definitief lijkende lijstje is hier. En de spoeling is dun. Hieronder de merken met erachter wat ze gaan onthullen of meebrengen.

BYD – onbekend

Dacia – Spring update, nieuwe Duster

Isuzu – onbekend, wellicht een D-Max EV

Kimera – EVO 38, een geüpdatete versie van de EVO37

Lucid – Europees debuut Gravity

Microlino – hun enige model

MG – nieuwe MG3

Pininfarina – onbekend

Renault – nieuwe 5 E-Tech

De rest van de 29 bedrijven die komen zijn leveranciers, autobedrijven (denk aan verkopers), tuners/coachbuilders en een paar overige autogerelateerde firma’s. En dat was het. De lijst met merken die hebben gecanceld is veel langer. Geen VAG, BMW, Mercedes, Stellantis of Ford bijvoorbeeld, terwijl al deze merken recent het één en ander hebben onthuld wat een mooi live-debuut kan maken. Ook de Japanners in de vorm van Toyota, Nissan, Mazda, Honda of Mitsubishi zijn nergens te vinden, evenals Kia en Hyundai. Zelfs merken als Ferrari, McLaren en Pagani, die het podium van het rijke Genève vaak toch gebruiken om even wat spul uit te lichten, laten de Zwitserse stad links liggen.