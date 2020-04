Dit is de dikste Golf GTI die je vandaag gaat zien

Zet je pet achterstevoren op en geniet van deze dikke Golf GTI

Jaja, dat waren nog eens tijden hè. Tegenwoordig is een Golf GTI op zich nog steeds wel een geinige en zeer capabele auto. Maar zijn ze nog zo über-cool als in de 70s en 80s? Ik denk dat het feit dat je ‘m niet eens meer kan krijgen met de juiste hoeveelheid deuren daar het antwoord al op geeft. De welkome scherpe randjes zijn inmiddels wel verdwenen. Sterker nog, de nieuwe GTI is inmiddels zo salonfähig geworden dat je in ‘Murica waarschijnlijk niet eens meer een ‘normale’ Golf 8 zal kunnen bestellen. De GTI wordt daar gewoon de instapper.

Geen wonder dus dat sommigen hunkeren naar het verleden. Werkstattkalenders mochten nog, koolstofdioxide bestond nog niet, geen vlees eten deed je alleen als je überhaupt geen geld had om eten te kopen en een Golf GTI had nog perfecte ronde koplampen. Ook designer Khyzyl Saleem is een man die regelmatig nostalgie voelt voor een tijd die hij nooit heeft meegemaakt. Deze keer heeft hij zijn designkunsten losgelaten op een Golf II GTI. Maar wacht! Voordat je afhaakt omdat het vaporware betreft: deze auto gaat echt gemaakt worden!

JP Performance and Prior Design vinden het concept namelijk zo tof dat ze ‘m in het eggie gaan verwezenlijken. JP Performance ken je wellicht omdat je voormalig PS Profi *Duits accent aan* Jean-Pierre Krämer *Duits accent uit* volgt op de sociale media. Ik vind ‘m alvast affengeil, alhoewel ik een naar buiten priemend dubbel uitlaatje wel had kunnen waarderen. Kijk jij al uit naar het eindresultaat?