Youtuber verliest oude Audi RS4 aan brand, krijgt ton

Er is goed nieuws en slecht nieuws.

Vlak voor het eind van dit jaar kreeg Youtuber Philipp Kaess te maken met hard nieuws. De Audi B5 RS4 sedan die hij in tien jaar tijd oppompte tot een 1.300 pk sterk monster, fikte tot op de grond toe af. We schrijven trouwens ‘RS4’, maar echte kenners weten natuurlijk dat dat helemaal niet kan bij de B5 generatie A4. Die was er namelijk alleen als Avant (special). Enfin, na alle technische ingrepen aan de auto is deze schaamteloze badge-inflatie ietsjes minder potsierlijk dan bij de volledig M3 uitgevoerde 316i van de buurjongen.

Het tuningshok was op een gegeven moment zelfs zó populair, dat Philipp er een lucratieve carrière aan overhield als Youtuber. In het nog altijd autogekke Duitsland vergaarde de veredelde Passat een cult following die zijn weerga niet kent. Niet voor niks zei Philipp na het afbranden van de auto dan ook dat ‘zijn leven in vlammen op is gegaan’. Zelfs het officiële Facebook kanaal van Audi Duitsland besteedde er aandacht aan via deze zwart-wit video, inclusief een passend somber deuntje eronder:

#RS4Limo Danke Phil für all die krassen Momente mit deiner legendären #RS4Limo. In guten wie in schlechten Zeiten hält die Audi Community zusammen – das macht unseren #vorsprungdurchfans aus! JP Performance GmbH #DRCrazy Geplaatst door Audi Deutschland op Donderdag 19 december 2019

Dit alles is natuurlijk best wel zielig, want een verzekeraar zal niet zomaar ontiegelijk veel Ekkermannen uitkeren voor een getunede Audi. Vraag dat maar aan Douwe Leitner. Of, nou ja, laat ook maar. Gelukkig voor Philipp zal hij niet eens aangewezen zijn op Allianz en kornuiten voor de centjes, want door de magie van het internet heeft hij inmiddels al een lekkere som geld verzameld voor een nieuw projectje. Een crowdfundingsactie leverde binnen no-time ruim een ton op voor een nieuwe blepper. We denken dus dat Lewis Hamilton al die tijd gelogen heeft: de fans van Philipp Kaess zijn de beste fans in de hele wereld. Heb jij ook fans?

Image-Credit: Audi B5 RS4 ter illustratie