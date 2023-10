We mogen alvast een heerlijk dikke Ferrari raceauto zien

Ferrari is aardig voor ons en toont een voorproefje van hun nieuwste raceauto, nog voor we hem officieel zouden zien.

Normaliter zijn autofabrikanten erg strikt met data. Wanneer ze zeggen dat ze iets onthullen, dan blijven de kaken stijf op elkaar in de dagen, weken, maanden ervoor. En dan vliegen ze stiekem wel Wouter en een reporter van andere media naar een geheime studio om alvast een video te maken, maar ook die mogen er niks over zeggen (we hopen dat dit gesneden koek was en dat je weet dat wij niet binnen één minuut van de onthulling een video kunnen opnemen, monteren en posten). Het enige wat roet in het eten gooit is iets té enthousiaste media die materiaal lekken. Ferrari had daar met de 812 Competizione nog last van, toen werd het uiterlijk al gedeeld voordat Ferrari dit wilde.

Van te voren

De mens is immers nieuwsgierig en wil nieuwe dingen gewoon zo snel mogelijk zien. Ook is een onthulling in delen best goed voor de PR-machine. Als je elke week iets onthult, heb je elke week discussie over je onderwerp. Vandaar dat we nu al mogen kijken naar een auto die pas over tien dagen onthuld wordt. Niet vanwege lekkage, maar omdat Ferrari zelf al wat de wereld in slingert.

Ferrari 296 Challenge

We zien echter al meer dan genoeg: een blubberdikke Ferrari 296 GTB. Dit is de nieuwe Ferrari 296 Challenge. Dit keer echt een 296. We zeggen dat omdat de 296 GT3, die vorig jaar onthuld werd, nog de V8 van de 488 GT3 onder de kap had. De 296 Challenge is echt een 296 en heeft dus ook diens motor.

Toch is de Challenge een stuk dikker dan een doorsnee Ferrari 296. We zien extra aerodynamica door onder meer een gigantische achterspoiler, maar ook een veel grotere diffusor en extra flappen achterop. Voorop prijkt een grote splitter met twee canards.

Minder pk!

De Ferrari 296 GTB is met 830 pk niet bepaald een slak. De Ferrari 296 Challenge is met 700 pk dus op papier niet zo snel als zijn straatlegale broer. De vork zit iets anders in de steel: de 296 Challenge is geen hybride. De GTB peutert een pk of 150 uit de e-motoren en de andere 680 stuks komen uit de 3.0 liter grote V6. In de Challenge-auto gaat het dus enkel om die V6. Met 700 pk en 740 Nm.

Dat is tot dusver alles wat we van Ferrari krijgen. De Ferrari 296 Challenge is de opvolger van de 488 Challenge en maakt dus deel uit van Ferrari’s eigen raceserie. Toepasselijk genoeg wordt de 296 Challenge dan ook onthuld op Finali Mondiali, het jaarlijkse evenement dat zich richt op Ferrari’s Challenge-serie en veel meer race-gebeuren van Ferrari.