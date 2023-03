Is dit de dikste Audi RS6 Avant tot nu toe?

De dikste Audi RS6 Avant ter wereld? Of niet?

Ooit was de RS6 cult. De eerste generatie kwam namlijk helemaal aan het einde van de loopbaan van de 4E-generatie. Bij Audi Sport keek men of het recept van de RS4 (station met veel power) ook werkte op een maatje groter. En warempel, dat bleek een slimme zet te zijn. Het topmodel van de A6-reeks kwam telkens eerder op de markt. De RS6 4F kwam met de facelift (2008) en de 4G zelfs daarvoor. Het huidige model kwam eveneens vrij rap na de introductie van de reguliere A6 (de 4K-generatie).

De Audi RS6 Avant wordt nu ook verkocht in de Verenigde Staten. Daar is een subcultuur aan het opborrelen. Aangezien daar bijna elke verkochte auto een crossover of SUV is zijn er ook mensen die liever een stationwagon hebben. Jarenlang was de ‘Wagon in de VS behept met een spruitjesimago, maar tegenwoordig is het juist cool.

Dikste Audi RS6 Avant van 1016 Industries

Dat betekent twee dingen in het geval van de Audi RS6. Ten eerste worden er nu meer dan ooit van gebouwd. Ten tweede zijn er – hoogstwaarschijnlijk – ook meer bedrijven die zich storten op de RS6.

In de meeste gevallen doen de meeste tuners als Manhart, ABT, Mansory enzo allemaal hetzelfde. Items als wat spoiler frutsels, concave wielen, chipje: je kent het riedeltje inmiddels wel.

De RS6 van 1016 Industries is een positieve verrassing. Ditmaal geen zwart exemplaar met concave wielen en stickers. Nee, 1016 Industries richt zich namelijk meestal op koolstofvezel bodykits voor supercars van Ferrari, Lamborghini en McLaren.

En wat kost dat allemaal?

Ze hebben voor de RS6 wel rekening gehouden met de vormgeving van de auto. Daardoor moet je even twee kijken wat ze hebben gedaan. Er is een enorme splitter aan de voorkant, eentje waarbij een sticker met ‘do not step’ geen overbodige luxe is. Vervolgens zijn er dikke sideskirts waar volgens ons flink wat modder en troep in verstopt kan raken. Verder is er een enorme achterspoiler. Als absoluut finalestuk is er ook een carbon motorkap met luchtinlaat. Heb je het nodig? Nee. Wordt de RS6 er dikker van? Ja. Heb je een dikkere RS6 nodig? Echt wel!

Het geheel wordt afgemaakt met RDB-velgen. Deze hebben meer een klassieke look dan de moderne concave-wielen die je overal ziet. Wij schatten zo in dat deze klassieke look ook iets fraaier oud wordt. Je kan overigens alle onderdelen kiezen die je wenst. Alles bij elkaar kost de koolstofvezel kit ongeveer 20 mille exclusief montage. De velgen zijn exclusief banden een kleine 10 mille.

Via: AudiWorld