Koop deze GT86 occasion met 333.212 km op de klok

Kom op, deze GT86 occasion met meer dan drie ton kan nog jaaaaaren mee.

Een moderne auto voor puristen die betrouwbaar is. Daar zijn er niet heel erg veel van. Natuurlijk, de Mazda MX-5 is altijd het antwoord, maar die heeft toch wel een nadeel: het is slechts een tweezitter.

In veel gevallen heb je niet meer nodig (hoe vaak zit je met meer dan twee personen in een auto?), maar een achterbankje is toch wel handig. Dan kun je wel kinderen meenemen of volwassenen voor een korte periode. Er is in elk geval een mogelijkheid, die je bij een tweezitter absoluut niet hebt.

Alternatief

De Toyota GT86 is dan het beste alternatief. Deze auto is ietsje groter dan de MX-5 en heeft dus een achterbankje. Perfect voor de boven omschreven doeleinden. Het grote probleem is dat ze in Nederland vrij prijzig waren en wij ‘Ollanders extreem saai zijn met wat voor auto we kiezen.

De eer op de redactie wordt hoog gehouden door de nieuwe Fiat Panda 4×4 van @michaelras en de eend van @michel, niet door de BMW-brigade van de rest van de scribenten.

Het probleem – voor ondergetekende althans – is dat de auto altijd te duur was als tweede auto en alsnog niet praktisch genoeg als eerste wagen. Maar met dit exemplaar kun je dat prima tackelen. Dit is namelijk de goedkoopste GT86 van Nederland en hij is goedkoop vanwege een reden: de kilometerstand.

Goedkoopste GT86 occasion van Marktplaats

Deze Toyota GT86 heeft namelijk maar liefst 333.277 km op de klok staan. De kilometerstand kun je dus kwalificeren als ‘hoog’. De auto werd in 2012 afgeleverd aan de eerste eigenaar in het buitenland. In 2018 kwam de hoogtoerige coupé naar Nederland. Sindsdien is er flink mee gereden. Het staat allemaal keurig in de Nationale Auto Pas vermeld.

De oplettende kijker zal hebben gezien dat er nog een reden is waarom dit exemplaar wat goedkoper is. Er is namelijk geen handbak, maar een automaat. De horror! Daardoor zijn de prestaties bijna modaal te noemen. Van 0-100 km/u sprinten duurt 8,2 seconden en de topsnelheid is slechts 210 km/u. Zelfs de Mini Cooper S uit de AB Garage is sneller. Maar ja, dat is niet zo’n originele auto en dat is deze wel.

Met dank aan Jelmer voor de tip!