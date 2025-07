Deze 991 Carrera op Marktplaats is duurder dan een GT3

Hij is gaaf, maar ook echt heel duur.

Wanneer heb je het gemaakt als merk? Als mensen betalen om jouw merk op hun auto te hebben, in plaats van andersom. Dat is de status die Martini heeft bereikt, dankzij hun legendarische liveries. Op Marktplaats staat nu een prijzige 991 met Martini-striping.

Het gaat om een heuse limited edition: de Martini Racing Edition uit 2014. Met dit speciaaltje vierde Porsche hun terugkeer in de topklasse van Le Mans. Er zijn er 80 van gebouwd, in de kleuren wit en zwart. In combinatie met Martini-striping is wit natuurlijk de enige juiste kleur.

De Martini Racing Edition is niet alleen voorzien van de welbekende livery, maar ook dik uitgevoerd met het Sport Design-pakket en de Aerokit. Dat laatste omvat een extra lip onder de voorbumper en een ducktail met spoiler. Dit was een optie bij de 991.1, maar bijna niemand bestelde dit.

Motorisch is het een Carrera S, die verder gewoon standaard is. Dat betekent dat je kunt rekenen op 400 pk en 440 Nm. De Martini Racing Edition is uitgerust met onder andere het sportstuur, Sport Chrono-pakket en Bose-audio. Het interieur is verder opgeleukt met accenten in carrosseriekleur.

De Martini Racing Edition was beschikbaar in Nederland, maar er is voor zover wij weten maar één origineel Nederlands exemplaar. Dat is niet deze, want dit exemplaar komt uit Italië. Er staat 23.271 kilometer op de teller.

Het is een limited edition met weinig kilometers, dus ja, dan kan de prijs alleen maar tegenvallen. Op Marktplaats wordt er €169.950 (!) gevraagd voor deze auto. Hoe cool deze Martini Racing Edition ook is, dan kun je toch beter een 991 Carrera S kopen voor €80k en de striping bij de wrapper laten doen. Of je koopt voor die €169.950 een hele nette 991 GT3.