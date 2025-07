Politie is op zoek naar slalommende Golf van filmpje

De politie kan niet om deze actie lachen.

Toegegeven: het is heel verleidelijk als je pylonen ziet staan langs een rijstrook om te gaan slalommen. Maar dit is nou typisch iets wat je alleen denkt en niet doet. Want meestal staan die pylonen er met een reden. Een Golf-rijder kon zijn instrusieve gedachten – om het even in goed Nederlands te zeggen – echter niet de baas.

Op Dumpert verscheen eerder deze maand een filmpje waarin te zien is hoe de Golf met een flinke snelheid gaat slalommen. Dit doet de bestuurder tussen druk verkeer aan de ene kant en een afgesloten rijstrook aan de andere kant. De rijstrook is duidelijk niet voor niks afgesloten, want er staan meerdere werkbusjes op de vluchtstrook. De slalom mislukt nog ook, want de Golf tikt een pylon omver.

Deze actie kon logischerwijs op weinig positieve reacties rekenen en inmiddels heeft de politie de beelden ook onder ogen gekregen. Verkeerspolitie Oost-Nederland meldt op Instagram dat ze op dit moment druk bezig zijn om de identiteit van de bestuurder te achterhalen. Het kenteken is helaas niet leesbaar op het Dumpert-filmpje, maar de politie kan dit vast wel achterhalen.

Volgens de politie kan de Golf-rijder een Artikel 5 aan zijn broek krijgen, wegens gevaarlijk rijgedrag. “Deze bestuurder brengt met zijn roekeloze gedrag niet alleen zichzelf, maar ook andere weggebruikers én wegwerkers in levensgevaar,” aldus de verkeerspolitie.

De bestuurder is bij deze dus gewaarschuwd dat de politie naar hem (dit moet een man zijn) op zoek is. En ja, de politie kan je dus pakken naar aanleiding van een filmpje. Zo vatte de politie eerder al de motorrijders in de kraag die filmden hoe ze in een recordtempo van Rotterdam naar Breda reden.