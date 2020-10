Dit is de duurste Audi van Marktplaats - Autoblog.nl

En het is ook meteen de meest opzichtige.

Van de Duitse drie is Audi momenteel de enige met een rasechte supercar. Natuurlijk heeft Mercedes diverse snelle varianten van de AMG GT, maar dat zijn geen regelrechte supercars. De R8 is dat zeker wel, met zijn atmosferische V10 achter de voorstoelen.

We hebben weer eens een blik geworpen op Marktplaats en daar kwamen we deze rode R8 tegen. Dit is de duurste Audi die je momenteel op Marktplaats kunt vinden. Daar is een reden voor: het is namelijk geen reguliere R8, maar een R8 Performance Parts Edition.

Zoals de naam al doet vermoeden is deze R8 volgehangen met een hele catalogus aan Performance Parts. Zonder naar een tuner te stappen ga je geen brutere R8 krijgen dan dit. Tot de Performance Parts behoren onder meer een niet al te kinderachtige spoiler, een serieuze diffuser, canards, een splitter en speciale velgen. Ook is dit exemplaar voorzien van een Akrapovic-uitlaat zodat het kenmerkende V10-geluid extra goed je oren (en vooral die van toeschouwers) kan bereiken.

De Performance Parts is gelimiteerd tot 44 stuks en is dus een zeldzame verschijning. Er zit wel een addertje onder het gras. Nadat Audi 44 stuks van de special edition had gebouwd, leverden ze de Performance Parts namelijk ook gewoon op andere R8’s. In de praktijk rijdt er dus nog een zwik R8’s rond die nagenoeg identiek ogen aan de Performance Parts Edition. Het enige aspect waar je de special edition aan kunt herkennen is de rode kleur.

Qua vermogen is de Performance Parts Edition niet anders dan een normale R8 V10 Plus. Met een atmosferische V10 die 610 pk levert heb je echter niks te klagen. Met een acceleratie van 0-100 km/u in 3,2 seconden en een top van 330 km/u evenmin.

Deze opvallende R8 staat te koop op Marktplaats voor €239.950. Sinds 2018 is er 21.575 km op de teller gezet.