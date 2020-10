BREEK: Honda trekt zich terug uit Formule 1 - Autoblog.nl

Red Bull zit opeens zonder motorleverancier na volgend seizoen.

Nadat Red Bull de banden met Renault had verbroken was alle hoop gevestigd op Honda. Het leek een goede samenwerking te zijn, hoewel de Honda-motor dit jaar niet heel betrouwbaar was. Volgend jaar zal Red Bull in echter weer op zoek moeten naar een nieuwe motorleverancier, want Honda laat vandaag onverwachts weten dat ze zich na 2021 terugtrekken uit de Formule 1.

De reden die Honda opgeeft in hun persbericht is dat ze willen focussen op hun doel om in 2025 CO2-neutraal te zijn. Ze willen zich dus richten op elektrische aandrijflijnen en waterstoftechnologie. Binnen deze strategie is er geen plaats meer voor de Formule 1.

Honda levert sinds 2019 de motoren aan Red Bull. Daarvoor waren ze al leverancier voor Toro Rosso (sinds 2018) en McLaren (sinds 2015). Met Honda wisten Red Bull en Toro Rosso vijftien keer het podium te bereiken en vijf keer de overwinning in de wacht te slepen.

Nu Honda vertrekt uit de Formule 1 hebben Red Bull en AlphaTauri weinig alternatieven als het gaat om motorleveranciers. Renault, Ferrari en Mercedes zijn eigenlijk alle drie geen voor de hand liggende opties, maar Red Bull moet wat.