Koop dan: de lekkerste R8 van Marktplaats, met 230 km

Van deze Audi R8 LMX zijn er maar 99, dus dit is een buitenkansje.

Bij sommige auto’s is het zo dat de vorige generatie meteen zwaar gedateerd oogt zodra er een nieuwe generatie komt. Dat valt bij de Audi R8 reuze mee. De nieuwe generatie is er al zeven jaar (ja, zo lang al), maar zeg nou zelf: de eerste R8 ziet er ook nog gewoon fris uit.

We vonden op Marktplaats een exemplaar dat er wel heel fris uitziet. Wat blijkt? Deze Audi R8 uit 2014 is nog gewoon fonkelnieuw. En dat is geen overdrijving: met 230 km op de teller is deze auto nog niet eens ingereden.

Het was je wellicht al opgevallen dat dit niet zomaar een R8 is. Het gaat hier namelijk om de R8 LMX. Net als de eerdere R8 GT is dit een hardcore versie van de R8. De LMX is alleen van ná de facelift, terwijl de R8 GT voor de facelift was. Als je wil weten hoe het precies zat: bekijk vooral even ons handige overzicht met alle versies van de R8.

De LMX was in feite de uitzwaai-versie van de R8. Met 570 pk is het dan ook de sterkste versie van de eerste R8 die je kunt vinden. Naast de spoiler en de canards kun je de LMX herkennen aan de kleur Arablauw. Een erg smakelijk kleurtje, dat de R8 bijzonder goed staat. Ook in het interieur zijn er blauwe accenten.

Audi gaf de R8 LMX ook nog een leuke gimmick mee, namelijk laser verlichting in de koplampen. Dit was in 2014 een primeur op een productieauto. We moeten er wel bij zeggen dat BMW met de i8 bijna gelijktijdig laserlampen introduceerde.

Als we de advertentie moeten geloven is deze specifieke auto zelfs de állereerste productieauto met laserverlichting. Van de 99 LMX-en die bebouwd zijn zou dit namelijk nummero uno zijn. Helaas zien we geen badge of documentatie op de foto’s, dus we kunnen het niet verifiëren.

Of het nu nummer 1 is of niet, dit is waarschijnlijk de lekkerste R8 die er momenteel in Nederland te koop staat. Daar hangt wel een prijskaartje aan: deze Audi R8 LMX wordt op Marktplaats aangeboden voor €210.000.