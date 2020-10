Vernieuwde Toyota Hilux prijs onder de 20 mille - Autoblog.nl

Een toch wel serieuze pickup voor minder dan 20.000 euro? De Toyota Hilux prijs maakt duidelijk dat het kan.

Die prijs is natuurlijk exclusief BTW en BPM, want de Toyota Hilux is in Nederland uitermate geschikt als bedrijfswagen. De pickup is onlangs in het nieuw gestoken en nu heeft de Japanse autobouwer de prijskaartjes paraat.

Zoals gezegd begint het bij een bedrag onder de 20 mille, 19.995 euro om precies te zijn. Voor dat geld scoor je een Hilux 2.4 D-4D 2WD Comfort met een 150 pk dieselmotor. Mag het allemaal wat deftiger dan moet je dieper in de buidel tasten. De Toyota Hilux prijs voor de nieuwe 204 pk sterke 2.8-liter ligt op 32.895 euro exclusief BTW en BPM.

De pickup is verkrijgbaar in twee varianten. Als Xtra Cabine en als Dubbele Cabine. Dan zijn er ook nog losse uitvoeringen, zoals het topmodel genaamd Hilux Invicible voor 35.395 euro. Deze uitvoering heeft de 2.8-liter diesel, een maximaal trekgewicht van meer dan 3 ton en een laadvermogen van 1.110 kg. Om zich te onderscheiden heeft de Invicible met vierwielaandrijving zijn eigen grille, bumpers en lichtmetalen velgen. De Hilux staat op een ladderchassis en staat daardoor ook offroad zijn mannetje.

Ondanks het feit dat de pickup een werkpaard is, heb je een aantal comfortabele zaken standaard op het model. Altijd bij de Toyota Hilux prijs inbegrepen is bijvoorbeeld een 8-inch touchscreen met Apple CarPlay en Android Auto in de bedrijfswagen inrichting. Er zijn zat merken waar je moet bijbetalen voor dit soort features.

De vernieuwde Toyota Hilux is per direct te bestellen.