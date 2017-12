Dit is de duurste Bentley van Autotrack

Een machtige bolide.

In de categorie ‘statige sedans’ scoort de Bentley Mulsanne erg hoog. Zeker in een verlengde trim is de Mulsanne een zeer imposante auto. In Nederland wordt momenteel zo’n Mulsanne Extended Wheelbase aangeboden. De Brit staat te koop bij Bentley Nederland in Leusden.

Onder de kap is het feest minstens zo indrukwekkend. Een 6.7 liter grote achtcilinder, goed voor 513 pk en 1020 Nm koppel. Die power heb je wel nodig, want de verlengde Mulsanne weegt meer dan 2.500 kg.

De titel ‘duurste Bentley van Autotrack’ verdien je niet zomaar. Deze Mulsanne Extended kost dan ook 546.813 euro. De Britse luxesedan stamt uit 2016 en heeft slechts 25 kilometer gelopen. De samenstelling is niet heel spannend, maar dat maakt de Bentley niet minder lekker. De Mulsanne is gespoten in de kleur Beluga (zwart), met een bruinlederen interieur. Saai of niet saai: met dit ding door de PC rijden maak je een statement. Stiekem vind ik ‘m nog mooier dan een Rolls-Royce ook. Check de advertentie hierrr.