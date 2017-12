Koop de persoonlijke auto van Pininfarina’s oprichter

De Ferrari van een icoon.

Van alle carrosseriebouwers die de aarde ooit zegenden met hun voetsporen is Battista Farina misschien wel de bekendste; en met een goede reden. De Italiaan, die na 25 jaar oefenen zijn eigen werkplaats oprichtte, creeërde jaar na jaar de meest schitterende bolides. Nadat hij in 1930 Carrozzeria Pinin Farina startte, groeide zijn bedrijf snel uit tot een van dé ontwerpstudio’s om rekening mee te houden.

Na de tweede wereldoorlog, in 1952 om precies te zijn, ontwikkelde zijn studio een vruchtbare relatie met Ferrari. Enzo was geïntrigeerd door de sprezzatura waarin Pininfarina zich specialiseerde. Dit is een Italiaanse techniek waarbij ingewikkelde structuren en designs op een simpele maar spectaculaire manier worden vormgegeven. Toen Ferrari hem na meer dan een decennium vroeg om zijn hand te leggen aan de nieuwe 275, accepteerde hij de taak met open armen. Hierop kreeg hij twee chassis toegestuurd waarmee hij aan de slag kon. De een fungeerde uiteindelijk als prototype, maar de tweede, met chassisnummer 06437, kennen we vandaag de dag als zijn persoonlijke bolide.

De auto is extra bijzonder omdat deze, in tegenstelling tot de andere Ferrari’s 275, niet door Scaglietti werd gebouwd, maar door Pininfarina zelf. Dit gaat zelfs zo ver dat de structuren van het plaatwerk geenszins overeenkomen met die van hun landgenoten. De auto is uniek in vrijwel ieder detail. Dit is aan de voorzijde te zien door in het oog springende kenmerken als een speciale grille en andere koplampen, maar bijvoorbeeld ook aan de smallere bumpers. Daarnaast kent de 275 GTB Speciale een andere motorkap, inclusief ovalen bulge, en unieke raamlijsten om het design naar inzicht van Battista zo puur mogelijk te houden.

Aan de achterzijde vinden we een speciaal ontwikkelde diffuser met drie gebogen panelen, die de ruimte tussen de uitlaten opvullen. Voor auto’s van die tijd was dit buitengewoon opmerkelijk en nieuw, waardoor we Pininfarina tot op zekere hoogte als visionair kunnen bestempelen. De binnenkant was zelfs voor de standaarden van Ferrari luxe en is vele malen exclusiever dan die van de ‘reguliere’ 275 modellen. De studio ontwierp onvergelijkbare deurpanelen en een middenconsole, die rijkelijk werd uitgerust met een reeks knoppen en schakelaars. Als klap op de vuurpijl is er een overvloed aan hout en prachtig leer, in China-rood.

Dit alles zorgde ervoor dat de auto verschillende keren tentoongesteld moest worden op een reeks toonaangevende shows, zoals Pebble Beach en de auto show van Parijs, waarmee het direct ook een onmisbaar exemplaar werd voor boeken over iconische Ferrari’s. Na enige tijd in het bezit van Battista te zijn geweest, verliet de wagen hem nadat hij in 1966 overleed, waarna de Speciale een periode doorbracht in verschillende privecollecties en restauratiehuizen.

Hoewel het niet exact dezelfde wagen meer is als het origineel, kun je de prijs van een auto met een rijke historie zoals deze heeft gemakkelijk rechtvaardigen. Gooding & Co. verwacht er begin volgend jaar dan ook terecht tussen de 8 en 10 miljoen dollar voor te vangen. Een waar koopje, zo blijkt.

Beeld: Gooding & Co.