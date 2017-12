33 veel te dure auto’s die naar het goede doel gingen

Of het nu oprechte filantropen waren of aandachtsgeile zakenlieden met overvolle portefeuilles, de stichting ontving het geld maar al te graag.

Hetzelfde weekend dat de McLaren Senna werd onthuld, was hij ook direct uitverkocht. Sterker nog, een enkeling besloot het zelfs helemaal bont te maken en het oorspronkelijke aankoopbedrag te verdriedubbelen. Dergelijke gebeurtenissen zetten je wel aan het denken, want voor welke nieuwe auto’s werd in het verleden nou het meest betaald, waarvan de opbrengsten naar een goed doel gingen? Ik zocht het voor jullie uit.

1. Chevrolet Corvette Coupe – $400.000 – Care House Oakland County

Klinkt het belachelijk om zoveel geld uit te geven aan een Corvette? Ja, want dat is het ook.

2. Mercedes SLS AMG GT Final Edition – $420.000 – Naples Children & Education Foundation

Een spectaculair bedrag voor een spectaculaire wagen. Of toch niet?

3. Bentley Brooklands coupe – $450.000 – Naples Children & Education Foundation

Ik zie hier niets mis mee.

4. McLaren 570 GT – $480.000 – Naples Children & Education Foundation

Britse bescheidenheid is hier ver te zoeken.

5. Ford Shelby GT500 Convertible – $500.000 – Brain Injury Association of America

Het zou me niet verbazen als deze donatie volledig gemaakt is in anticipatie van zijn eigen acties, want wanneer je een half miljoen gaat neertellen voor een Mustang is er toch wel enige kortsluiting in de zolderkamer.

6. Chevrolet Camaro SS – $500.000 – Kettering University

Wellicht wordt het geld besteed aan een studie om uit te vinden wie er in hemelsnaam zoveel poen overheeft voor een Camaro.

7. Chevrolet Corvette Racing C7.R – $500.000 – College for Creative Studies

Ironisch?

8. Ford Focus RS – $550.000 – JDRF (doet onderzoek naar diabetes type 1)

Het zou mij niet verbazen als driekwart van de familie van de donateur diabetes heeft.

9. Land Rover Defender 90 – £400.000 – International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies

Nog geen half miljoen voor de twee miljoenste Defender (aankoopadvies) is dan weer redelijk teleurstellend.

10. Ferrari 488 Spider – $650.000 – Naples Children & Education Foundation

Ach, er gebeuren wel gekkere dingen.

11. Ford Shelby GT500 Fastback – $660.000 – Carroll Shelby Children’s Foundation

Wederom behoorlijk wat flappen voor een veredelde Mustang. Wel mooi dat de opbrengsten naar Shelby’s eigen fonds gingen.

12. Ford Shelby GT350 – $700.000 – George W. Bush Institute’s Military Service Initiative

Voor dat geld kun je een heel bataljon voorzien van Mustang’s. Kunnen ze die mooi gebruiken om de vijand omver te rijden.

13. BMW M5 – $700.000 – BMW Car Club of America Foundation

Dit is gewoon ronduit lachwekkend.

14. Ferrari FF – $710.000 – Italiaanse ambassade in Tokyo

Niet per se een goed doel, maar terugdenkend aan de kernrampen die destijds aan de gang waren, is dit een heel mooi gebaar.

15. Rolls-Royce Wraith – $750.000 – Naples Children & Education Foundation

Dit is ongeveer wat een Rolls-Royce kost wanneer je over de optielijst niest.

16. Chevrolet Corvette Z06 Convertible – $800.000 – United Way (ondersteunt diverse minderheden)

Iets met baas boven baas…

17. Ford Shelby Cobra Concept Car – $825.000 – Restauratie van het huis van Henry Ford

Kijk! Dan heb je tenminste iets unieks!

18. BMW i8 (Concours d’Elegance Edition) – $825.000 – Pebble Beach Company Foundation

Fun fact: de wagen werd geveild tijdens het concours van Pebble Beach.

19. Dodge Challenger SRT HEMI Hellcat – $825.000 – Opportunity Village Foundation

Het zegt eigenlijk al genoeg dat deze Hellcat geveild werd door Penn & Teller, twee goochelaars.

20. Lamborghini Aventador (50-jarig jubileummodel) – $900.000 – Naples Children & Education Foundation

Die kinderen zitten gebakken voor het leven!

21. Ferrari 458 Speciale Aperta – $900.000 – Daybreak (fonds voor zeldzame kinderziektes)

Een kleine miljoen dollar afrekenen omdat je chassisnummer #001 wilt hebben: doorzettingsvermogen of geld teveel? James May deed in ieder geval het tegenovergestelde.

22. GT350R Ford Shelby – $1,000,000 – JDRF

Blijkbaar is chassisnummer #001 bij Ford nog gewilder…

23. Chevrolet Corvette Stingray Convertible – $1.000.000 – Barbara Ann Karmanos Cancer Institute

Deze man kreeg door het tienvoudige te betalen voor de allereerste Stingray Corvette direct een ticket naar de hemel.

24. Chevrolet Corvette Z06 – $1.100.000 – College for Creative Studies

Wie zijn al deze mensen die het vijftienvoudige van een muscle car betalen? Check hier onze special over de Z06.

25. Acura/Honda NSX – $1.200.000 – Pediatric Brain Tumor Foundation & Camp Southern Ground

De verhoudingen worden hier alweer een stukje verdraagbaarder. Desondanks betaalt de gelukkige koper zes keer meer dan nodig, ook al is het in de naam van hersentumoren.

26. Ferrari Enzo – $1.282.987 – Caritas (vecht tegen armoede)

Een prima prijs voor een Enzo die door de Paus is geweigerd. Verkocht jaren later weer voor meer dan 6 miljoen euro. Dat noemen ze een goede investering.

27. Bentley Continental GTC Convertible – $1.300.000 – Naples Children & Education Foundation

De kinderen dragen inmiddels alleen nog maar Versace en Maison Margiela, gewoon, omdat het kan.

28. Mercedes-Maybach G650 Landaulet – €1.200.000 – Laureus Sport For Good Foundation

Het belachelijke voertuig ging voor een nog belachelijker bedrag van de hand. Ach ja, België hè.

29. Ferrari 599X – €1.400.000 – Voor de slachtoffers van de aardbeving in Emilia

Wederom, chapeau. Fun fact: Alonso en Massa leverde de auto destijds bij de koper af.

30. Rolls-Royce Phantom Drophead Coupé – $2.000.000 – Naples Children & Education Foundation

Hoeveel scholing hebben die verdomde kinderen nodig?!

31. McLaren Senna – £2.000.000 – Ayrton Senna Institute

Een toepasselijk fonds voor deze Senna-onterende contraptie.

32. Ferrari LaFerrari – $7.000.000 – National Italian American Foundation Relief Fund

Dit bedrag is minstens zo dom als de volledige naam van de auto waarvoor het geld werd betaald.

33. Ferrari LaFerrari Aperta – €8.300.000 – Save the Children Fund

Red honderden kinderen, koop Lichtenstein en begin je eigen utopie. The dream.