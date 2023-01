Koop de Renault Clio uit de Autoblog Garage!

Iemand anders mag dagelijks vrolijk worden van de Renault Clio uit de Autoblog Garage, want hij staat te koop!

Er is een tijd van komen, en een tijd van gaan. Voor de Clio is het tijd om te gaan. De Renault Clio uit de Autoblog Garage heeft na 2 jaar trouwe dienst voor mij (en net geen 27.000 km) mijn wens vervuld en mag nu door naar een andere eigenaar.

Renault Clio uit de Autoblog Garage

We kunnen natuurlijk de Marktplaats-advertentie doorlopen, maar het lijkt mij leuker om dit artikel te gebruiken als een nóg uitgebreidere advertentie waarin ook de leuke verhalen met de auto aan bod komen. Laten we dus eens beginnen bij het begin, in januari 2021. De coronatijd zorgt ervoor dat ik nog erger dan eerst een hekel krijg aan het openbaar vervoer en als autoliefhebber wil je gewoon iets met vier wielen voor de deur hebben staan. Dus sla je je spaarvarken stuk en kijk je wat er voor dat geld te koop staat. Voor 1.400 euro heb ik toen deze Renault Clio 1.6 16V opgespoord in Assen.

Experiment

Voor mij is de Renault Clio 1.6 16V uit de Autoblog Garage een soort experiment geweest. Ik moet je eerlijk bekennen: ik heb geen cent te makken gehad tijdens het bezitten van deze auto. Dat is nu wel anders, maar ik heb altijd mijn best gedaan om te zorgen voor de Clio. De auto had weinig zorg nodig trouwens, daarover later meer. Ik moet eerlijk zeggen dat de auto het echt goed heeft volgehouden wat mij betreft. Zo heb ik er in twee jaar tijd dus 27.000 kilometer mee gereden, waaronder naar Midden-Frankrijk en terug, naar het Verenigd Koninkrijk en terug en vele tripjes binnenslands, naast een bevestigde topsnelheid van 196 km/u op de Autobahn (heuvelaf en met een BMW 325d als windvanger, maar dan nog).

Renault Clio uit de Autoblog Garage te koop

Goed, het is dus twee jaar verder, mijn leven zit weer in een heel ander ritme dan voorheen en dat heeft twee kanten. Aan de ene kant heb ik nu meer geld om iets leuks te kopen, aan de andere kant ben ik nu officieel weer een forens en heb ik de auto nodig om naar werk te komen. Door mijn ietwat ‘uitgestelde’ onderhoud aan de Clio moest er veel geld geïnvesteerd worden om dat de moeite waard te maken. Er kwam vrij snel een vervanger, die staat al voor de deur, dus nu is het tijd voor de Clio om te gaan. En dus kan je hem nu te koop vinden op Marktplaats!

Kopen

Om even in vogelvlucht door te nemen wat je moet weten: het is een Renault Clio II (Phase II/facelift) uit 2004, die in die tijd 230.000 kilometer heeft afgelegd. Om mijn van-apk-tot-apk-mentaliteit iets goed te maken heb ik er recent nog één keer veel geld aan verspijkerd om hem in ieder geval goed onderhouden door te geven aan een volgende eigenaar. Je krijgt dus een beurt én apk tot en met 29 januari 2024 erbij.

Waarom moet je mijn Clio hebben? Welnu, voor precies duizend euro gun ik je een heerlijk scheurbakkie. De Renault Clio uit de Autoblog Garage heeft de 1.6 16V motor met 110 pk, waarmee je in theorie onder de 10 seconden op de 100 km/u zit. Geloof mij als ik zeg dat ‘ie echt vlot voelt voor wat in essence een compacte stadsauto is. Het is de Dynamique Luxe-uitvoering dus je krijgt een hoop opties, waaronder Cruise Control, elektrische ramen, mistlampen en wat Renault ‘sportstoelen’ noemt. Ook krijg je het bedieningspaneeltje van Climate Control erbij, maar geen beloftes over dat ‘ie echt werkt. Verder is ‘ie in topstaat, de motor spint nog steeds als een tevreden poes en naast dus die Climate Control heb ik niks kunnen bespeuren dat het niet doet. De auto staat overigens weer op zijn standaard 15 inch Dynamique-velgen, de 17 inch Twingo RS velgen die eronder zaten (inclusief spacers) komen los te koop. Het enige wat niet origineel is is de pook: zowel de hoes als de pookknop waren compleet versleten, die heb ik vervangen door een ‘sportief’ ogende Sparco-pookknop met een kunstlederen hoes.

Ik bied je geen perfecte Renault Clio aan, maar wel eentje die mij veel plezier heeft gewenst en nog meer plezier kan opleveren. De advertentie kun je vinden op Marktplaats uiteraard en ik zou er het liefst natuurlijk veel geld voor hebben, maar gezien de staat vind ik 1.000 euro al heel wat (en dan moet je snel zijn, want er is al veel interesse). Wie dit hele artikel heeft doorgelezen en zich nu afvraagt: maar wat heb je dan gekocht? Daarvoor moet je nog heel even geduld hebben ;)