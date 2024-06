Speciale Mercedes SL staat in het teken van…

…zilver? Rood? Groen? Nee, Mercedes gaat met deze SL gewoon lekker voor goud.

Er wordt wel eens gevraagd: wat is de beste kleur voor een auto? Het antwoord is zo saai als voorspelbaar: dat ligt aan de auto. En je moet het in de juiste mate doen. Een rode auto is mooi, maar een rood interieur en rode velgen gaat weer wat ver. Rood met een ander kleur interieur en zilveren velgen is dan weer top. Als je een extreme kleur wil, is de dosis helemaal belangrijk.

Mercedes SL

Mercedes laat zien dat het kan met deze ‘SL63 MANUFAKTUR Golden Coast’. En die naam is geen ‘bij wijze van spreken’: het exterieur is ‘Kalahari Gold Metallic’. Met naafkapjes in diezelfde kleur. En een hoofdzakelijk zwart interieur, maar wel met diezelfde goudkleur die een rol speelt.

Nou is de kleur goud die gekozen is ook op zich best een prima tint. Het is geen grote gouden spiegel zoals de mobielen van Joel Beukers. Nee, het is een mooie champagne-achtige kleur. Het doet wat denken aan de vele lichtgouden tinten van de ’70s en ’80s die de geuzennaam Jewish Racing Gold kregen.

In het interieur van de Mercedes SL63 Golden Coast speelt het goud dus ook een rol, met gouden sierlijsten, gouden stiksels en zelfs gouden sfeerverlichting. Al kan je die, Mercedes kennende, ook een andere kleur geven. Het ruitjespatroon op de stoelen is een beetje kitsch, maar ach, als dat het ergste is.

De Mercedes SL63 Golden Coast is verder identiek aan de SL63, dus je krijgt de V8 met 585 pk. Mercedes gaat 100 van deze auto’s bouwen, dus wees er snel bij.