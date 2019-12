In memoriam: Fiat 124 Spider

Dit komt veel te vroeg.

Het is weer eens zover. Er is een auto van FCA uit productie gegaan en er staat geen opvolger klaar. Bij de Fiat Grande Punto was het een raszuiver brevet van onvermogen. In dit geval is het een stukje eenvoudiger te begrijpen. Het gaat natuurlijk om de meest wonderbaarlijke ‘Fiat’ in de range: de 124 Spider.

We zetten dat Fit expres even tussen haakjes, want de auto werd niet gebouwd in Italië, maar in Hiroshima, Japan. In feite was het niets meer dan een Mazda MX-5 met een eigen koetswerk en eigen motor. Daar doen we de 124 Spider dan weer chronisch mee te kort, want die motoren van Fiat zijn koppelrijker dan de SkyActiv-units van Mazda en voor het koetswerk werd er gekeken naar een van de meest iconische roadster ooit gebouwd.

Aanvankelijk was het de bedoeling dat Alfa Romeo en Mazda samen gingen werken aan een tweezits sportwagen. Mazda kon zo kosten delen voor het ontwikkelen voor de nieuwe Mazda MX-5, terwijl Alfa Romeo weer een ‘echte’ Spider kon bouwen. Naarmate het ontwerpen en ontwikkelen gestaag doorgang vondt, bleek dat het nogal prijzig zou worden als de auto op twee locaties gebouwd ging worden.

Uiteraard was het de eigenwijze Sergio Marchionne die dat niet zag zitten. De productiefaciliteit in Hiroshima stond er immers al. Volgens Marchionne is een Alfa Romeo net als pizza, ijdele politici en onverzetbare verdedigers: die zijn op hun best als ze uit Italië komen. Een Alfa Romeo die in Japan gebouwd zou worden, was blasfemie. Voor Fiat gold dat veel minder. Fiats lopen ook in andere landen van de band, dus een Japanse Fiat was geen probleem voor de koppige Marchionne.

De Fiat 124 Spider kwam in 2016 op de markt. Niet alleen bij ons in Nederland, de auto werd zelfs in de VS geleverd. Ondanks dat de auto veel overeenkomsten heeft met de MX-5, zie je dat niet direct. De lijnen van de klassieke 124 Spider (een ontwerp van Pininfarina) pasten perfect op het platform van de MX-5. Mazda koos voor de MX-5 juist voor een futuristische en modernere vormtaal, waardoor de eenvoudige en klassieke lijnen van de 124 Spider een verademing waren. Dit was een bewuste keuze, want het was niet de bedoeling dat de auto zouden azen op dezelfde klanten.

Mede daarom maakte de 124 gebruik van ‘echte’ Fiat motoren. De 124 Spider had een 1.4 liter viercilinder onder de fraaie motorkap liggen, terwijl de Mazda verkrijgbaar was met een 1.8 of 2.0 motor. De 1.4 was wel een zogenaamde ‘Multijet’, dus voorzien van een Garrett GT1446 turbocompressor. Qua vermogen moest ‘ie iets toegeven op de Mazda: de Fiat had 140 pk, de sterkste Mazda MX-5 leverde (bij introductie) 160 paarden. Als het ging om koppel, dan was je wel beter bediend met de 124 Spider, die leverde namelijk 240 Nm vanaf 2.250 toeren.

De Mazda MX-5 moet je meer uitwringen, de Fiat 124 Spider is eerder bij de les. Nu zijn de meningen verdeeld over wat beter bij een roadster past. Mocht je de 124 niet sportief genoeg vinden, was een Abarth 124 ook mogelijk. Deze werd tegelijkertijd met de Fiat geïntroduceerd. Bij de Abarth-versie werd alles wat verder opengedraaid. De motor was in basis identiek, maar nu goed voor 170 pk en 250 Nm. Met name karakter was compleet anders.

De Fiat 124 Spider is een prima roadster voor alledag, de Abarth 124 is voor mensen die niet vies zijn van een beetje aandacht. Ten eerste het uiterlijk: de Abarth-versie is heerlijk Italiaans over the top retro, met matzwarte motorkap, uiteraard. Ten tweede het geluid. De vier uitlaten zijn niet alleen veel in aantal, het aantal decibels was dat ook. Deze auto hoor je aankomen voordat je ‘m ziet.

Tijdens de loopbaan van de 124 Spider zijn er diverse speciale uitvoeringen geweest om de interesse van het kopend publiek vast te houden. Helaas bleek het niet voldoende. Het nieuws is ons ter ore gekomen dat de productie van de 124 Spider gestopt is. Er komt geen opvolger.