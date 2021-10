Zo ziet de spiksplinternieuwe SL eruit!

De spiksplinternieuwe Mercedes SL gaat er ZO uit zien!

Nog heel eventjes wachten, en dan is het zover. Dan is er ein-de-lijk een spiksplinternieuwe Mercedes SL! En met heel erg eventjes bedoelen we écht heel eventjes, want vandaag staat de onthulling van de luxe cabrio gepland!

Om deze heugelijke gebeurtenis luister bij te zetten, heeft Das Haus nog eenmaal besloten een teaser de wereld in te helpen. Als je heel snel naar het filmpje kijkt, zie je overduidelijk waar de inspiratie voor de spiksplinternieuwe SL vandaan komt. Juist, alle andere Mercedessen eigenlijk (en de AMG GT in het bijzonder).

Net als zijn voorganger krijgt ‘ie twee priemende koplampen die vrij ver uit elkaar staan, wat de optisch heel erg breed maakt. We twijfelen er niet over dat de Panamericana-grille terugkeert. De gehele accessoire-industrie vaart daar goed bij, want bij jouw oude C-Klasse diesel heb je de grille er ook al opgeschroefd. Toch?

Naar de zijkant zien we de kenmerkende AMG-velgen met de Michelin Pilot Sport 4S-banden, het favoriete rubber van iedereen (behalve die Britse gast die er verstand van heeft). Aan de achterzijde zijn er vier blubberdikke uitlaten.

Of de nieuwe Mercedes SL net als de C-Klasse AMG een viercilinder krijgt, wagen we te betwijfelen. Vooralsnog staan er alleen zes- en achtcilinders (met elektro-ondersteuning) op de planning. Maar wie weet kan Mercedes, eh, AMG ons verrassen! Prijzen zijn uiteraard nog niet bekend, maar als je net oprotpremie van 12.000.000 euro gaat ontvangen, kun je er vast een paar aftikken.

UPDATE: en dat kunnen ze! Bij Mercedes-Blog wisten ze de patenttekeningen in handen te krijgen.

Wat vind jij? Is de spiksplinternieuwe SL een vooruitgang? Of toch een teleurstelling? Of is het eigenlijk gewoon de auto die we allemaal konden verwachten? Had Koeman moeten blijven? Was het aanstellen van Luuk de Jong kolder? Met welke motor wil jij de nieuwe SL hebben? Laat het weten, in de comments!