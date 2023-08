Dit is de duurste Opel Calibra van Marktplaats

Kijk dan eens wat een plaatje!! Wij lusten die duurste Opel Calibra van Marktplaats wel…

Onlangs liet Opel de Experimental zien. Dat is een concept car die wij in het echt kunnen aanschouwen tijdens de IAA in München begin volgende maand. Uiteraard is het een typische concept van een kruising tussen enerzijds een crossover en anderzijds een, eh, ander type crossover. Dat levert dan weer een kruising op. Uiteraard zagen wij er een Calibra opvolger in. Dat is omdat wij overal een Calibra in willen zien.

De bouwvakkers Porsche is veelal verguisd, want de Calibra is net als zijn voorganger niet premium of chic. Nee, maar hij was wel heel erg mooi. Waar een BMW 3 Serie Coupé eruit zag als een tweedeurs sedan (wat het feitelijk was), kreeg je bij Opel een bijzonder fraai koetswerk. En een coupé moet in eerste instantie mooi zijn.

Die lage neus met platte koplampen zijn inmiddels iconisch. De rest van de auto is enorm strak en glad. Zo ziet de Calibra er niet alleen uit, de Calibra was (en ís) extreem aerodynamisch, dankzij een luchtweerstandscoëfficient van 0,26.

DTM editie!

We gingen ter lering en vermaak op zoek naar de duurste Opel Calibra van Marktplaats. Tegenwoordig zijn er niet zo heel erg veel Calibra’s meer. De categorie 500-2500 euro Calibra’s is namelijk bijna weggevaagd. Er staan nog een paar ‘projecten’ en en een paar fraaie exemplaren.

Deze Calibra die je op de foto’s ziet is de duurste Calibra van Marktplaats. In tegenstelling tot een paar jaar geleden is het geen Turbo 4×4, maar een DTM-uitvoering.

Ook de motor is anders, namelijk een 2.5 V6, in dit geval gekoppeld aan een automaat. Misschien is dit wel de fijnste combinatie voor de Calibra. De 16v is nogal nerveus en nukkig, de Turbo is snel maar heeft een turbogat en zwaar AWD-systeem. De Calibra V6 is het perfecte midden, want de zescilinder is soepel, stil en krachtig.

Prijs duurste Opel Calibra van Marktplaats

Dit exemplaar is geen import, maar in origineel in Nederland geleverd. De auto heeft dan ook Nationale Auto Pas! De auto is afkomstig uit 1996 en heeft 133.442 km gelopen. Kortom, de perfecte kilometerstand. Op deze manier durf je er nog in te rijden zonder dat ‘ie ineens enorm afschrijft, wat je namelijk niet snel doet met die pareltjes met 5.000 km op de klok.

Qua staat ziet de auto er behoorlijk netjes uit. De BBS-wielen moeten even nieuwe naafdopjes hebben, maar verder niets onoverkomelijk voor zover wij dat vanuit ons redactiekantoor kunnen beoordelen. Nu zal de Calibra net als de Manta en Monza nooit een extreem dure klassieker worden, dus niet iedereen investeert erin.

Maar kijk er is eens naar. Dit design stamt uit 1989, terwijl het nog prima mee zou kunnen 15 jaar later. Sterker nog, de Opel Astra Coupé die hierna kwam lijkt er heel erg veel op. Kortom, een modrne klassieker voor de liefhebber. De vraagprijs is een een zeer acceptabele 6.990 euro.

Niet heel erg weinig (het is niet voor niets de duurste Calibra van Marktplaats), maar voor dit geld is het nog een leuke hobby. Ook wel tof, de verkoper in kwestie rekent GEEN afleverkosten. Eindelijk een handelaar die niet aan die onzin doet met allerlei pakketten en garanties die gewoon bij de prijs erin horen te zitten. Interesse? Je kunt de advertentie hier bekijken!