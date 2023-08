Opel Experimental wordt jouw volgende Calibra

Althans, dat hopen we dan dat dat het plan is met de Opel Experimental.

De IAA in München komt eraan en dat betekent dat we een aantal nieuwe auto’s kunnen verwachten. Uiteraard zullen er velen van Duitse origine zijn en dat is met deze Opel Experimental niet anders. Het is een concept car avant la lettre.

Volgens Opel staat op het een ‘geavanceerd Stellantis BEV-platform’, dat ons doet vermoeden dat ook hier het STLA-platform gebruikt is. Op zich ook niet gek, want ongeveer alle merken van de Stellantis-groep zullen deze basis gaan gebruiken voor de nieuwe modellen.

Opel Experimental

We zijn heel erg benieuwd hoe dat gaat uitpakken, want dat betekent dat je merken die bijzonder ver van elkaar afstaan ineens dezelfde techniek delen. Je levert toch een beetje merkidentiteit in. Aan de andere kant doen alle concerns dit. En ja kan zeggen wat je wil, maar Opel heeft een strakke bak getekend.

De auto heeft vierwielaandrijving en ‘steer-by-wire’, dus niet met een fysieke stuurstang. Toevallig heeft de Infiniti Q60 waar collega Loek het laatst over had, ook een dergelijk systeem. Bijzonder, als je het stuurwiel niet nodig hebt, kun je het wegklappen.

Spirituele opvolger

De auto is een soort sportieve coupé die marginaal op zijn poten staan. Hopelijk gaan ze het geen SUV noemen. Een spirituele opvolger van de Manta, Calibra en Astra Coupé is heel erg welkom.

Qua styling is Opel er trots op dat ze geen chroom hebben gebruikt. Ook onderstrepen ze de proporties. Daar moeten we ze gelijk in geven, want de verhouding zijn erg fraai. Dat is natuurlijk een stukje designvrijheid die designers nu hebben met elektrische auto’s.

Het is nog echt een concept, dus alle specificaties over de batterij, de motoren en de bijbehorende range en prestaties zullen later bekend gemaakt worden. Verwacht de auto ook niet aan het einde van dit jaar in de showrooms. Het is een typische stylingstudie, dus verwacht wel degelijk bepaalde elementen terug in Opels van de toekomst, zoals de grille en die toffe Ronal-velgen.