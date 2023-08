Ultieme rijdersauto met handbak: 1.014 pk op 1.043 kg

Dat klinkt als een zeer spannende ultieme rijdersauto met zoveel vermogen en zo weinig gewicht. En hij is bloedmooi.

Op dit moment kun je enkele zeer krachtige auto’s kopen, maar die hebben bijna allemaal hetzelfde nadeel: ze zijn te zwaar. Natuurlijk, de pk-gewichtsverhouding is alsnog erg gunstig dus de prestaties evenzeer, maar je kan die kilo’s niet maskleren bij het aanremmen en insturen van een bocht. En dat is precies waar (en waarom) een lichtere auto superieur is.

Als je heel vermogen met een heel laag gewicht combineert, dan kom je uit bij een auto als deze Cobra. Het is niet zomaar een cobra, maar volgens het persbericht de Diamond Edition Carbon Fiber Shelby Cobra Race Car.

Het is maar dat je het weet. De auto is het product van Classic Restorations, een nogal universele naam voor een specifiek bedrijf. Het scoort wel voor de search engine optimalisition.

Ultieme rijdersauto

Nu kun je denken: de zoveelste Cobra? Maar dit is een heel erg bijzondere. Ze hebben namelijk de goedkeuring van Shelby American (het moederbedrijf) om deze extreme versie te maken. De ultieme rijdrsauto. Het idee was om met te maken wat Carroll zou maken als hij nog leefde.

Het is dus zeker geen Sierra chassis met Opel motor. Nee, de auto is geheel van koolstofvezel. Het koetswerk weegt slechts 40 kg! Of beter gezegd: nog geen eens 40 kg, want 39,9 kg. De gehele auto is vanzelfsprekend, dus ook heel erg licht: 1.043 kg.

De motor is relatief gezien nogal overkill. In principe zou een standaard 5.0 V8 van Ford prima volstaan. Maar nee hoor, de Coyote is voorzien van een Magnusen supercharger en een MoTeC-motormanagementssysteem, plus nog een hele hoop andere wijzigingen. Het resultaat is een maximumvermogen van 1.014 pk en 1.016 Nm aan trekkracht. Schakelen gaat handmatig met een zesbak van Tremec.

Prestaties en beschikbaarheid

De 0-100 km/u sprinttijd valt ook zwaar tegen met 3,9 seconden. Logisch natuurlijk, want zoveel vermogen op de achterwielen met zo weinig gewicht is vragen om problemen. De topsnelheid is ‘meer dan 306 km/u’. Eh, ja, nogal wiedes. Reken maar dat van 100 tot 200 km/u er weinig snellere auto’s zullen zijn.

Ze gaan er bij Classic Restorations slechts 10 bouwen, dus het wordt een hele zeldzame auto. Right. De vraagprijs is 1.200.000 dollar voor belastingen, dus dat is wellicht de reden dat er nog 8 productieslots beschikbaar zijn.

Het zou ons niet verbazen als het de Tremec TR6060 is uit de Dodge Viper, een van de weinig handbakken die dit vermogen (en belangrijker) het koppel aankan. De auto maakt zijn debuut tijdens de Monterey Car Week 2023 om zo de laatste 8 klanten te regelen.