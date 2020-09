Dit is de duurste Volkswagen Golf van Marktplaats - Autoblog.nl

Kekke Golf hoor. Kost dat nou, op Marktplaats?

Gisteren konden we je exclusief vertellen wat de nieuwe Golf GTI gaat kosten in Nederland. Het bedrag van 48.195 Euro was voor velen toch wel even schrikken. Een generatie geleden kocht je daar gewoon nog een Audi S3 voor (bij introductie). Maar ja, hoewel de ECB blijft volhouden dat het moneyprinter go brrrrr-beleid geen inflatie tot gevolg heeft, is dat gevoelsmatig toch een tikje anders.

De prijs roept echter ook de vraag op wat je tweedehands kan krijgen voor je zuurverdiende pegels. En voor het gemak hebben we het maar even bij Golfjes gehouden. Wie wil er immers niet zo’n kloeke Wolfsburger in Nederland? Sorteren op het zeer on-hollandse hoog naar laag levert een opvallende winnaar op. Voor de prijs van een Golf VIII GTI met twee opties, heb je gewoon een blubberdikke Golf VII R met een kleine 30.000 kilometer achter de kiezen. Hieronder zie je dat mannen van een bepaalde leeftijd daar wel warm van worden.

En geef ze maar eens ongelijk. De Golf R is natuurlijk de dubbele whopper met alles uit het Golf gamma. Dat geldt zeker voor dit exemplaar, dat is voorzien van een zwik carbon goodies, de dikke Akrapovic uitlaat, het Executive Pakket, het Leder Pakket, het Performance Pakket, het Spiegel Pakket, het Veiligheids Pakket, het Winter Pakket en het alle Pakketten Pakket. De nieuwprijs van deze Golf bedroeg maar liefst 77.202 Euro. Niks mis mee.

En wees eerlijk…Eigenlijk is de Golf VII natuurlijk meer premium dan de Golf VIII. Bij die laatste zie je toch overal dat Volkswagen heeft moeten beknibbelen om de kosten van dieselgate en de EV-wende te dragen. Enige nadeel is dat de ‘R’ eigenlijk niet de versie is die je wil hebben. Met zijn vierwielaandrijving is ‘ie zwaarder en logger dan de GTI. Dat geldt zeker in vergelijking met de nieuwe GTI, waarbij Volkswagen echt zijn best heeft gedaan de staart wat speelser te maken. Wat zou jij doen?