Koop dit huis met een eigen wasbox - Autoblog.nl

Nooit meer wachten voor de wasbox. Het kan als je dit huis koopt.

Je kent het wel. Je moet ergens heen waar een beetje patent voor de deur rijden wel lekker is. Die potentiële klant die er op staat dat alles spik en span is bijvoorbeeld, of je even potentiële aanstaande schoonouders. Je auto kan wel een wasbeurtje gebruiken, maar je denkt ‘dat doe ik dan wel op weg naar’. Dan is ‘ie immers schoner dan schoon als je aankomt en hebben vogels zo min mogelijk kans roet in het eten te gooien. Dus je rolt naar de lokale Shell en…Oh gruwel!!1! Alle wasboxen bezet en een rijtje van vijf auto’s met ronkende motoren ervoor ‘die nog moeten’. Bye bye goede indruk.

Gelukkig komt autoblog met de oplossing voor dit zeer reële probleem. We hebben namelijk weer eens een huisje gevonden. Jawel! Huisblog maakt een LL Cool Jesque comeback, met dank aan AB-lezer @fiets. De crib staat in dit geval in ‘Murica en wel in de staat Massachusetts. Deze staat maakt deel uit van het stukje Trumpmenië dat men New England noemt. Je vindt er onder andere veel groen, veel Lyme disease en het huis van @fiets zelf.

Uiteraard alsmede helaas behoort het huis dat we op het oog hebben niet tot de lagere prijsklasse. Het kost namelijk een kleine zes miljoen Dollar. Maar daar krijg je dan wel wat voor. We zien onder andere een keuken waar je zowel koekjes als wereldvrede kan vinden. Daarbij is er een wijnkelder, een ruimte voor de pooltafel, de obligate flipperkasten, een zwembad in de groene tuin en een zonnewijzer. Tevens zijn er wat tekenen dat hier voorheen een autoliefhebber woonde. Kijk maar naar het bordje op het bureau.

Pièce de résistance is echter de wasbox in een van de garages. Daar staat nu een rode Porsche 911 991.II Turbo S cabrio in. Zeker geen verkeerde auto, maar het kan natuurlijk altijd beter. Wat zet jij in de wasbox?