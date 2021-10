Coupé met tuningspotentie voor 10K – Autoblog advies

We gaan vandaag op zoek naar een leuke coupé met tuningspotentie.

In Nederland is het autorijden niet altijd even goedkoop. Integendeel! Dankzij wegenbelastingen en accijnzen zul je eventjes moeten sparen voordat je iets leuks kunt rijden.

Daniël zag dat al een tijdje geleden in. Hij haalde op zijn 19e zijn rijbewijs en heeft vervolgens heel verstandig gedaan. Ondanks dat hij het budget had voor een heel aardige eerste auto, heeft hij gekozen voor een Toyota Yaris 1.3 met vijf deuren en airco. Niet het meest spannende, maar hij zag de auto voor 4.000 euro op Marktplaats. Nu zijn we vijf jaar verder en de auto is op Marktplaats verkocht voor 3.250 euro. Kijk, dat is nog eens de betere afschrijving na dik 100.000 km erbij te hebben gereden.

Coupé met tuningspotentie

Maar nu zit Daniël met een issue: hij wil een nieuwe auto en het mag nu wel iets spannender en leuker, zonder dat het te gek wordt. Hij is op zoek naar een sportieve coupé met wat tuningspotentie. Daarmee bedoelt hij niet alleen maximaal vermogen, maar ook voldoende keuze qua onderstel, remmen en andere accessoires die het een leukere een betere auto moeten maken.

Qua sparen heeft Daniël goed zijn best gedaan, de afgelopen jaren heeft hij telkens 2.000 euro opzij gezet, waardoor hij nu een budget heeft van 10.000 euro plus 3.250 voor de Yaris. Zijn idee was om de 10.000 euro te gebruiken voor de auto en de 3.250 voor achterstallig onderhoud en wellicht de eerste upgrades. Daniël haast zich erbij om te zeggen dat zijn broer automonteur is en dus kan helpen met onderhoud, import én modificaties. Jazeker, import, want hij gaat de auto uit Duitsland halen.

De wensen en eisen voor de coupé met tuningspotentie voor Daniël zien er als volgt uit:

Huidige auto’s: Toyota Yaris 1.3 vijfdeurs Koop / Lease: Koop Budget: € 10.000 voor de auto, de rest voor onderhoud en mods Jaarkilometrage Zal niet veel meer dan 10.000 km per jaar worden denk ik Brandstof Maakt niet uit Reden aanschaf Op zoek naar een fun auto Gezinssamenstelling Ben nog op zoek naar een broedmachine Voorkeursmodellen Toyota GT86, maar is nog te duur. Het moet sowieso een coupé zijn. No-go: Automaat, weinig tuningspotentie

Audi TT Coupé 2.0 TFSI (8S)

€ 8.500

2007

120.000 km

De tweede generatie Audi TT kun je vrij makkelijk afdanken. Kappersauto met een probleemmotor. Helemaal waar is het niet. De TT is van alle VAG-auto’s op dat platform namelijk verreweg de leukst rijdende. Al helemaal in vergelijking met de eerste generatie TT. Ten eerste, de TT (8S) heeft een veel strakker chassis en een veel preciezere besturing. Ten tweede, de zitpositie is puik. Als je normaal wil rijden, dan kan dat prima. Ten slotte zijn er enorm veel specialisten voor TT’s en je kan ze erg goed kietelen. Of het nu goed om wielen, onderstel of motortuning: je kan het overal vinden.

Met recht een coupé met tuningspotentie, dus. In het budget is de 2.0 TFSI met voorwielaandrijving het leukste. Let bij de 2.0 TFSI wel even op deze TT-aandachtspunten. De quattro is aanzienlijk zwaarder en het blijft een voorwielaandrijver in basis. De 3.2 heeft minder issues en klinkt, maar is aanzienlijk minder leuk. Maak niet de fout door voor de Scirocco te kiezen. Ondanks dat het een leuke auto is, is de TT aanzienlijk specialer. De Scirocco is meer een driedeurs Golf, de TT meer een op zich zelf staand model.

Peugeot RCZ 1.6 THP 200

€ 8.699

2012

95.000 km

Oh jee, de beruchte 1.6 turbomotor! De Prince-motor is een veelbesproken blok en dat is niet heel erg positief. Er kan namelijk nog weleens wat kapot gaan. De remedie is vrij simpel, zoek de jongste in het budget met een sluitende kilometerhistorie. De RCZ is niet direct de coupé met tuningspotentie die als eerste naar boven komt borrelen. Dat komt omdat er aftermarket niet extreem veel voor te vinden is. In motorisch opzicht is er voldoende te vinden, overigens.

De motor werd ook in Mini’s en BMW’s gebruikt. Qua chassis is het ook goed te doen, maar qua uiterlijke tuning is er (gelukkig) niet veel. De RC-Z ziet er na al die jaren nog steeds heel erg bijzonder uit. Dus je hoeft er niet echt veel aan te doen. Mocht je een apart alternatief zoeken met dezelfde motor, kijk dan naar de Mini Cooper S Coupé. We hebben nog steeds geen idee voor wie die racende baseballpet bedoeld is, je vindt ze voor relatief weinig. RCZ-eigenaren zijn er overigens gek op!

Mazda RX-8 HP (JC)

€ 9.500

2007

120.000 km

We zouden ‘m bijna in de YOLO-sectie neerzetten. Maar is dat wel terecht? Met de TFSI en THP motor kun je voldoende onderhoud en reperaties op de hals halen. Daarbij vallen de kosten om een rotatiemotor aan de gang te houden behoorlijk mee. De RX-8 heeft een bijzondere motor. Nadelen: er zit veel onderhoud aan (check hier ons RX-8 aankoopadvies). Daarnaast heeft de motor geen koppel én vallen de prestaties ietwat tegen. Zeker in verhouding tot het verbruik van olie en benzine.

Maar de handling is daarentegen magistraal. Besturing, schakelen, onderstel: het is echt zeldzaam goed. De balans van de auto is fantastisch. Dankzij de wankelmotor is er weinig gewicht op de neus en is de verdeling ervan perfect geregeld. In het budget zijn er voldoende te vinden. De meeste hebben 192 pk, maar de 231 pk versie is eigenlijk de versie die je nodig hebt om een beetje lol te hebben. Qua tuning is er enorm veel voor te krijgen. Motortuning kan, maar kun je beter overslaan gezien de kosten en betrouwbaarheidsissues die kunnen optreden.

Nissan 350Z (Z33)

€ 9.500

2004

200.000 km

De eerste auto waaraan we moesten denken bij het lezen van de aanvraag. De Nissan 350Z is misschien wel het prototype betaalbare coupé met tuningspotentie. Althans, dat dachten we. In de tussentijd zijn de prijzen behoorlijk gestegen. Met name strakke originele modellen zijn flink wat waard aan het worden. Dan is het natuurlijk de vraag: moet je daar aan willen tunen? Er is enorm veel voor te krijgen. In Nederland valt het mee, maar in Japan, Engeland en de VS zijn er zeer veel specialisten. De 350Z heeft als voordeel dat het standaard al een heel erg leuke (en betrouwbare) auto is.

De motor is een eerlijke rouwdouwer. Geen Busso V6, maar een harde werker die veel koppel levert. Het interieur is wel aanzienlijk minder fraai dan dat van een TT of RX-8. In het budget vind je nauwelijks leuke exemplaren meer, of je moet er eentje met veel kilometers zoeken, of eventjes doorsparen. Een Infiniti G35 is overigens een goed alternatief, eigenlijk is dat een 350Z met vier zitplaatsen en een fraaier interieur.

BMW 325d Coupé (E92)

€ 11.900

2011

190.000 km

Bij de brandstofsoort stond niet expliciet vermeld dat het alleen benzine was. We gingen er wel een beetje van uit. Maar als je de berekening maakt, dan valt het wel mee hoeveel duurder diesel is, ook als je niet gek veel rijdt. Toevallig heeft ondergetekende een auto met exact dezelfde aandrijflijn. De 3.0 liter zes-in-lijn van BMW is een geweldige motor. De N57-motor heeft enorm veel reserves en kan goed gekieteld worden naar veel meer vermogen en nog meer koppel. De N57 vind je in de facelift 325 en 330d. Als kilometers geen probleem zijn, vind je ook 335d’s (met de M57 motor). In alledrie de gevallen kun je ze vrij eenvoudig naar 320 pk tunen mét het roetfilter erop.

Zonder filter met hybride turbo’s en M50-injetoren ga je naar 450-500 pk. Kijk, dat is nog eens een coupé met tuningspotentie! Het geluid is niet engelen-plas in je oren, maar het verbruik maakt veel goed. Verder is er waarschijnlijk geen auto als de 3 Serie als het gaat om keuze qua modificaties. Bij de 335d zit je vast aan een (top) automaat, maar de 325d en 330d waren er met handbak (uit de E60 M5). Deze kunnen veel koppel aan, maar zorg dat het koppel iets beperkt wordt bij lage toeren om het bi-massa vliegwiel te ontzien. Check hier alle andere E90 aandachtspunten!

Non-YOLO: Opel Astra OPC (J)

€ 10.900

2011

130.000 km

Totaal niet de aanvraag, maar we kwamen ze geregeld tegen in het budget (niet de jongste van Marktplaats, trouwens). We hebben het over de Opel Astra OPC. Officieel geldt dat als een hatchback, alhoewel de OPC gebaseerd is op de Astra ‘GTC’ wat een soort coupé moet voorstellen. Het mooie is dat je aan deze auto niet heel erg veel hoeft te tunen. Grote wielen, sper, dikke recaro’s: alles zit er op. Daarbij is het ook nog eens een moderne auto met moderne features en moderne veiligheidsuitrusting.

Qua tuning kun je de motor nog ietsje kietelen en er zijn voldoende onderstel-upgrades verkrijgbaar. Om te rijden zijn het geweldige auto’s. Nee, niet zo spectaculair als Renault Sport Mégane’s (die net buiten budget vielen). De Astra is wel een geweldige allrounder die net wat meer dan de Golf GTI, Leon Cupra en Megane RS het gevoel geven dat je in iets bijzonders. Iets dat past bij een coupé.

Wil jij ook advies over je volgende auto? Vul dan dit formulier in, waarbij je ons voorziet van alle relevante gegevens. Wie weet vinden wij jouw volgende droom-auto!