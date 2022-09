Koop de meest bijzondere Volvo station van Marktplaats

Stiekem is deze Volvo 440 ‘Estate’ helemaal geen stationwagon, maar bijzonder is ‘ie in ieder geval.

Zeg je Volvo, dan zeg je stationwagon. Als Volvo met een sedan komt kun je er vergif op innemen dat er ook een stationwagon-variant komt. Al heet die vaak anders. Toch is dat niet altijd zo geweest. In 1987 introduceerde Volvo de 440 en die is er nooit als stationwagon gekomen.

Het Franse Heuliez (die zo’n beetje alle stationwagons voor Citroën bouwde) heeft wel een prototype gebouwd van een 440 Estate. Die zag er prima uit, maar toch zagen de hoge heren bij Volvo er geen brood in. Volgens hen leek de auto teveel op de 740 en 760 Estate.

Toch kwamen we op Marktplaats een Volvo 440 tegen die verdacht veel op een Estate lijkt. En het is niet het prototype van Heuliez. Hoe zit dat? Nou, dat zullen we even haarfijn uitleggen. Dit is een conversie van het Nederlandse Toncar.

Bij Toncar kon je terecht als je tóch een Volvo 440 Estate wilden. Zij hadden daar een lelijke doch eenvoudige oplossing voor. Zij vervingen de originele achterklep door een exemplaar met een ‘dakkapel’. Daarmee werd de 440 zonder ingrijpende wijzigingen omgetoverd tot een stationwagon. De aangepast achterklep werd trouwens niet geproduceerd door Toncar zelf, maar door het Belgische ACT. Ere wie ere toekomt.

Volvo was niet heel blij met deze creativiteit. Als we de foto’s zo bekijken kunnen we ons daar iets bij voorstellen. Volvo heeft er uiteindelijk ook via de rechter voor kunnen zorgen dat de verkoop verboden werd. Toch een beetje flauw.

Uiteindelijk zijn er een paar honderd 440’s door Toncar aangepast, waardoor er af en toe nog eentje opduikt op occasionwebsites. Zoals nu dus. Het gaat om een origineel Nederlands exemplaar met een voor Volvo-begrippen maagdelijke kilometerstand van 102.662 km. De verkoper op Marktplaats wil €3.750 hebben voor deze bijzondere Volvo 440 ‘Estate’.