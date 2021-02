Berger: rijgedrag is belangrijker dan winterbanden - Autoblog.nl

Volgens deze berger is het gebrek aan winterbanden niet de reden voor alle ongelukken, maar juist het rijgedrag van mensen.

Sinds wat voelt als decennia geleden ligt er weer een laagje sneeuw over Nederland heen. De winterse temperaturen kunnen niet alleen goed zijn voor sneeuw-Ferrari’s, maar kunnen ook voor ongelukken zorgen. Het was dus glad deze week, iets dat de bergers van Nederland ook is opgevallen.

Ivo Wildenberg, bestuurslid van Stichting Incident Management Nederland, zegt bij de BNR Nationale Autoshow dat afgelopen week bijzonder was. “Zeker de zondag was heel bijzonder, dat hebben we eigenlijk in 2017 meegemaakt. Zondag zagen we een totaal aantal meldingen van 791. Driehonderd daarvan waren ongevallen, vijfhonderd waren pechverplaatsingen. Normaal krijgen we maar 250 pechverplaatsingen op een dag, het was uitzonderlijk druk dus.”

Wildenberg zegt dat het aantal ongelukken ook in de dagen na zondag hoog bleef, al is het de laatste twee dagen iets verder teruggelopen. De bestuurslid denkt dat veel mensen dergelijke gladheid en sneeuw al een tijdje niet meer hebben meegemaakt en dat minder mensen met winterbanden rondrijden. Daarom zou het aantal ongevallen zo hoog zijn.

Paul van der Burgt, manager bij bergingsbedrijf Van Eijck, bevestigt de drukte van de afgelopen week. “Het begon zaterdagavond en gaat eigenlijk nog onverminderd door. Ik denk dat wij sinds zaterdag een verdrievoudiging zien van het aantal personenauto’s die wij moeten bergen. De zware berging, dus van vrachtauto’s, is zelfs vervijfvoudigd.”

Toptijden dus voor bergersbedrijven. “Het klinkt heel crux, maar hier doen we het eigenlijk wel voor. Dit zijn de dagen voor ons waarop het moet gebeuren.” Daarom zijn sinds zaterdag tussen de tachtig en de honderd bergers continu bezig met het bergen van personenauto’s, op drukke momenten zijn het er soms zelfs wat meer.

Ook Van der Burgt denkt dat de toename van het aantal ongelukken deels door een gebrek aan gewenning komt. “Iemand die 364 dagen per jaar geen gladheid heeft en ineens veel gladheid heeft, dan is dat denk ik de hoofdoorzaak. Dat mensen minder winterbanden zouden hebben, dat denk ik niet, ik denk eerder dat rijgedrag het probleem is.”

De extreme drukte betekent voor Van der Burgt dat zijn bergers ook prioriteiten moeten stellen. Als ze de keuze krijgen tussen een zorgmedewerker die in de buurt van haar werkplek een ongeluk krijgt, zal zij voorgaan boven een starthulpje in de stad waarvan de bestuurder thuis achter de kachel zit. “Maar gevaarlijke wegsituaties proberen we zo snel mogelijk op te lossen.”

Verder in deze aflevering van de BNR Nationale Autoshow: oprichter van autobedrijvenvereniging VASS Mirjam van der Rijt praat over de pijn die de lockdown aan autobedrijven doet. En Meindert rijdt in de Toyota GR Yaris.

Foto: Van een S-je zijn ze niet vies op wintersport van @Branko, via Autojunk.nl.