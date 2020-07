Dit is de eerste Audi ABT RS7-R van Nederland

Gisteren is deze Audi ABT RS7-R afgeleverd aan een klant.

Nadat we onlangs een blokje om gingen met een Audi ABT RS6-R (in aanbouw), waren we de aanstormende Audi ABT RS7-R stiekem alweer een beetje vergeten. ABT kondigde begin april aan dat er ook van de RS7 een extreme ABT-versie aan zat te komen. Maar ja, gek genoeg associëer je die opper-Audi’s toch automatisch met Avants. Je kent het wel, Labradoodle achterin en als een speer naar Zermatt blaffen. Dat eerste wordt toch een beetje lastig in een Sportback, tenzij je een dierenbeul bent. Zo gold voor de RS7-R uit het oog, uit het hart.

Doch vandaag springt de RS7-R weer vol in ons gezichtsveld. Het eerste exemplaar is namelijk afgeleverd in Nederland. De auto heeft meer dan voldoende gogme om de aandacht gewoon keihard op te eisen. Het recept van ABT om een ‘-R’ van te maken van de RS7, is immers min of meer gelijk als het recept dat ze bij de RS6 hebben toegepast.

Blubberdikke 22″ pornojetsers en een plethora aan carbon frutsels schreeuwen om gezien te worden. Het optische en aurale vertoon wordt vervolmaakt door een speciaal uitlaatsysteem, dat de kenmerkende dubbele ovale pijpen van een standaard RS inruilt voor vier forse ronde stortkokers. De motor die nu niet langer 600 pk en 800 Nm levert, maar 740 pk en 920 Nm, kan dus ordentelijk uitademen.

Net als bij de RS6-R, kost het hele pakket je 69.900 Euro. Daarbij moet je dan natuurlijk nog wel zelf een Audi RS7 aanleveren. En dat liefst met een beetje haast, want ABT zweert dat het de ombouw hooguit 125 keer uitvoert. Daarna kan je vast alle onderdelen nog wel los bestellen. Maar ja, dan heb je geen ‘echte’ RS7-R. Koop dan?

Dank aan Willem en Thom voor de foto’s!