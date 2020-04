ABT geeft de Audi RS7 nóg meer power

Al zijn er ook wat haken en ogen aan deze ABT RS7-R.

Zeshonderd pk, achthonderd Nm, van nul naar honderd km/u in 3,6 seconden. De 4,0 liter V8-krachtbron in de van de Audi RS7 is alles behalve mild. Het prijskaartje is dat ook. De Sportback kost je namelijk 189.775 euro. Auw.

Maar voor de mensen die nog geld overhebben en altijd op zoek zijn naar meer power: goed nieuws. ABT heeft namelijk een nieuw pakket samengesteld voor de sedanhatchback. Eerst even twee minpunten. De ABT RS7-R is namelijk gelimiteerd tot 125 stuks en kost 69.900 euro.

De pluspunten? 740 pk en 920 Nm. Een flinke vooruitgang, dus. ABT doet dat met een nieuwe turbo en intercooler, ook krijg je een nieuw uitlaatsysteem met tweemaal twee pijpjes met een diameter van 10,2 centimeter. Die extra kracht maakt dat de nul-naar-honderd-sprint een stuk sneller voorbij is, in 3,2 seconden hoor je de 100 km/u namelijk al aan te kunnen tikken. De topsnelheid kan optioneel opgehoogd worden naar 320 km/u, standaard is de RS7 begrensd op 250 km/u.

Bij het R-pakket krijg je van ABT ook andere anti-rolbeugels en in hoogte verstelbare vering. De 22″-velgen zijn ook nieuw, die noemt ABT HR22, en krijgen 285/30 R22-banden. Qua exterieur krijg je van ABT ‘stijlvolle koolstofvezel highlights‘, zoals een andere grille, lip, spoiler en achterbumper. Binnenin zien we ook wat details, zoals een ABT-stuur van leer en koolstofvezel. Ook de ABT-stoelen met RS7-R-logo horen bij het pakket.

Laat je overigens niet afleiden door de kleuren en wrap van de foto’s. Dit is de ABT RS7-R van Formule E-coureur Daniel Abt. En nee, die naam is geen toeval. Kennelijk wilde hij een extra unieke ABT RS7-R. De opvallende kleuren maken het ook voor ons makkelijker om te zien wat nieuw is en wat niet. Standaard krijg je de RS7-R zonder kekke stickers.