Porsche Classic maakt 944 helemaal fabrieksnieuw

In plaats van dat Porsche nou even mijn 944 deze liefde had gegeven…

Nieuwe auto’s worden almaar saaier en saaier. Teveel elektronica, airbags, turbo’s, partikelfilters, automaten en aangedreven wielen maken splinternieuwe bakken te zwaar, te stil en te ‘makkelijk’. Alles gaat in luttele seconden van nul naar honderd met precies nul sensatie. Je hoeft alleen maar je voet op het gaspedaal te rammen en het stuur vast te houden. Ondertussen hoor je kunstmatige plofjes uit de met filters vernaggelde loodzware uitlaat. Voor dino’s is het avontuur van het rijden er wel een beetje af, steeds zeldzamer wordende uitzonderingen daargelaten.

Een wat oudere auto is daarom een aantrekkelijk alternatief. Maar er kleven ook nadelen aan. Een auto van tien jaar oud kan al ‘een heel verleden achter zich hebben’. Bij een auto van 20, 30 of 40 jaar oud geldt dat natuurlijk nog eens een keer extra. Daarbij is dat verleden vaak niet zo makkelijk meer te checken. Destijds was er immers nog geen social media. Ga je met zo’n onbekende grootheid met een gerust hart de weg op?

Gelukkig zijn er opties om een klassieker weer ‘op punt’ te zetten. Een van die manieren kennen we inmiddels allemaal van een zekere Porsche 996, die er nu weer patent bijstaat. Als je een oude Porsche hebt of nog wil kopen, is er echter ook een andere optie: aankloppen bij Porsche Classic. Je kan daar bijvoorbeeld terecht voor een nieuw dash in je oude 911.

Al enige tijd omarmt Porsche ook weer de transaxle Porsche’s. Ooit met de nek aangekeken vanwege alle lounge lizards die er mee rijden (en de watergekoelde vierpitter voorin de neus en het contactslot rechts van het stuur en de Volkswagen onderdelen), worden de 924, 944, 968 en 928 tegenwoordig misschien wel meer dan ooit voor vol aangezien. Dat blijkt ook uit deze fraaie Cobaltblauwe 944 S2 die Porsche aan heeft gepakt.

Het is een unit uit 1991, het laatste productiejaar van de 944. De S2 heeft de joekelgrote 3.0 liter vierpitter onder de kap met 211 pk. Daarmee was de S2 bijna net zo sterk als de Turbo, maar een beetje ‘volwassener’ om te rijden. Daar zal misschien niet iedereen fan van zijn, maar het feit dat de S2 wat goedkoper is qua onderhoud is wel lekker. Tevens deelt de S2 het wat gladdere front van de Turbo met de grote lichtbakken onder de klapkoplampen. Zelf ben ik altijd meer fan geweest van de cleanere oorspronkelijke look van de 944, maar dat is Geschmackssache.

Origineel is deze Amerikaanse S2 uitgerust met een epische Blaupunkt Stereo met Equalizer en autotelefoon. Tevens opteerde de eerste eigenaar voor optie M030, wat staat voor instelbare Koni schokdempers voor en achter. Hij vergat wel lederen bekleding aan te vinken. Maar ach, oud stof heeft ook wel wat.

Diezelfde bekleding had wel wat werk nodig, net als de lak van de auto. Porsche Classic heeft zich daar even over gebogen. In het archief is de juiste bekleding gezocht en is de instapschade gefixt. De auto heeft ook een nieuw laagje verf gekregen en zo te zien is er een Euro-spec achterbumper op gemonteerd. Mechanisch was er niet veel mis met de Porker, alleen de airconditioning functioneerde niet. Dat is ook verholpen.

Nu vraag je je natuurlijk af ‘wat kost dat?’. Wel, inclusief de auto zelf was het volgens Porsche Classic 33.000 Ekkermannen. Zeg nou zelf, voor dat geld is dit toch een stuk leuker dan een uiterst kale C-segmenter met turbotor?