Nieuwe Rolls-Royce Ghost krijgt opmerkelijke aankondiging

Rolls-Royce heeft zo zijn eigen opmerkelijke manier om de komst van de nieuwe Ghost aan te kondigen.

Je weet vast wel hoe het gaat als een nieuw model van een autofabrikant onderweg is. Ellenlange teasers die telkens een stukje van de auto laten zien tot de daadwerkelijke onthulling. Dat gaan we met de nieuwe Rolls-Royce Ghost ook ongetwijfeld meemaken, maar voordat het zover is komt het merk met de aankondiging van het model.

En die aankondiging is enigszins opmerkelijk, want Rolls-Royce CEO Torsten Müller-Ötvös heeft besloten een open brief te schrijven. De brief is niet eens zozeer gericht aan alleen aan de klanten, maar simpelweg aan iedereen die geïnteresseerd is. De CEO heeft het onder meer over de uitdagingen die er nu zijn door de corona pandemie.

Ook laat hij de eerste details los over de nieuwe Ghost. Zo is bekendgemaakt dat de onthulling in het najaar is. De tweede generatie Ghost komt 11 jaar na de introductie van het eerste model. Ondanks het feit dat de Phantom een veel beroemder model is, stelt Rolls-Royce in de brief dat de Ghost het best verkopende model tot op heden is geweest.

Daarnaast laat Müller-Ötvös in de brief los dat de nieuwe Rolls-Royce Ghost gebaseerd zal zijn op de nauwkeurige wensen van klanten. De kritiek die klanten hadden op de eerste generatie Ghost is meegenomen in de ontwikkeling van deze tweede generatie. Eén van die dingen is een meer minimalistisch design. De gehele open brief kun je zelf doorlezen. Wel even een sigaar van tevoren opsteken hè.