Dit is de eerste Audi e-tron met tuning

Het moest er van komen.

Wanneer een nieuwe auto van een relatief populair merk op de markt wordt gebracht, is het altijd de vraag wie zich als eerste zal wagen aan het opwaarderen van het model. In het geval van de Volkswagen Group is het veelal huistuner ABT die met een of ander halfbakken “pakket” komt aanzetten. Bij de Audi e-tron moet het bedrijf uit Kempten de gevierde velgenexpert Vossen voor zich dulden.

Hoewel het lijkt alsof de velgenfabrikant de auto op verschillende punten heeft aangepakt, is niets minder waar. Zijn verlaagde koets in combinatie met het zwarte bumperwerk wekt de indruk dat de auto nieuwe sportieve onderdelen heeft gekregen, maar dit is niet zo. Alleen nieuwe 22″ velgen uit de reeks HF-2 moeten de Audi e-tron beter voor de dag laten komen.

En werken dat het doet! Zelfs als je geen fan bent van tuning, zul je moeten erkennen dat de eerste volledig elektrische Audi totaal verandert door deze twee relatief kleine aanpassingen. Het lijkt wel een bonkige A6, nu.

Het kan natuurlijk ook dat er niet aan de ophanging is geknutseld, maar dat hij door zijn benen is gezakt. De e-tron is immers een van de zwaarste Audi’s die op dit moment gekocht kan worden. De auto weegt ongeveer 2.400 kg, waarvan ruim een kwart enkel voor de rekening van de batterijen wordt genomen.

Het lijkt er niet op dat de aandrijflijn van de Audi e-tron is aangepakt. Zodoende heeft de EV nog altijd een 408 pk sterke krachtbron, die hem in 5,5 seconden naar de 100 km/u kan laten schieten.