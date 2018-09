Officieel: dit is de nieuwe Audi e-tron

De eerste volledige elektrische Audi voor de massa is een feit. De nieuwe e-tron is hier.

Na een verschrikkelijke lange periode van teasers en vertragingen is de Audi e-tron eindelijk officieel. Bijna twee weken nadat Das Haus het elektrische offensief inluidde met de EQC, is het nu Audi die met een elektrische auto komt. Geheel in lijn met de actuele markt is ook Audi’s eerste elektrische auto voor de massa een SUV.

Het merk uit Ingolstadt laat weten dat de e-tron wordt aangedreven door twee elektromotoren en een nieuwe generatie Quattro. Deze nieuwe variant van het wereldberoemde vierwielaandrijvingssysteem van Audi verdeelt de aandrijfkracht variabel over de twee aangedreven assen. Het systeemvermogen komt uit op 408 pk en 660 Nm koppel. De e-tron komt met een 95 kWh batterij en de actieradius bedraagt 400 kilometer volgens de WLPT-cyclus. Wie remt met de e-tron wint energie. Dat is an sich niets nieuws, maar volgens Audi is de e-tron de enige elektrische auto die met 90 procent van de afremacties energie weet te winnen. Met de e-tron kan zowel AC als DC worden geladen tot 150 kW. In het gunstigste geval duurt het ongeveer 30 minuten om de batterij voor 80 procent op te laden. Wie thuis wilt laden kan een 9.6-kW lader aansluiten op een 240 of 120 volt stopcontact. De e-tron heeft een top van 200 km/u. Door de aanwezige elektropower gaat een sprintje naar de honderd wel rap. De e-tron heeft daar 5,5 seconden voor nodig.





Het uiterlijk was al min of meer bekend. In het interieur zien we ook weinig verrassingen. Recente Audi-modellen zoals de A6 en A7 waren op dat gebied al voorloper van de huidige designtaal als het gaat om het interieur. Er zijn twee schermen (10.1-inch en 8.6-inch) aanwezig in de middenconsole. Met het ene scherm kunnen zaken als navigatie worden geregeld. Het andere scherm doelt voor climate control. Een derde scherm prijkt voor de neus van de bestuurder met het inmiddels welbekende Audi’s Virtual Cockpit. In de e-tron kunnen vijf personen meegenomen worden en de bagageruimte bedraagt 660 liter, of 1.725 liter wanneer de stoelen worden neergeklapt.

De nieuwe Audi e-tron rolt in Brussel van de band en is er vanaf 84.100 euro. Vanaf 22 november zijn de orderboeken geopend. De eerste leveringen moeten begin 2019 gaan plaatsvinden. Een video van de e-tron check je op Autojunk.