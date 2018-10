De eerste ‘aangepaste’ Audi Q8 is een feit

Don't hold your breath.

Ondanks dat binnenkort al het SEMA-geweld in alle hevigheid gaat losbarste, lijkt het vandaag wel ‘de dag van subtiele tuning’. Zo konden we vandaag de Panamera GT Executive van TopCar verwelkomen. Ondanks de reputatie van de tuner was het eindresultaat eigenlijk best aardig. Dan komen we vandaag bij verrassing nummer 2 en dat is deze Audi Q8 van ABT. Ook hierbij is men voor de verandering voorzichtig te werk gegaan met het basismodel.

In dit geval is dat ook omdat ze bij ABT heel erg lui zijn geweest. Aan het uiterlijk hebben ze eigenlijk niets gedaan. Ja, er zijn andere velgen gemonteerd. Volgens ABT zijn ze 22″ groot. Wat dat betreft gaat de tijd erg snel, nog niet zo lang geleden was 19″ op een SUV al belachelijk groot. Tegenwoordig zien deze 22″ jetsers er eigenlijk vrij klein uit. Aan de dikte van de banden te zien moet 23″ of zelfs 24″ geen enkel probleem zijn. Over het design van de velgen kunnen we kort zijn: het ziet eruit alsof het ontwerp uit de jaren ’90 overgekomen is. Leuk om je Renault 19 of Kia Sephia mee te ‘veredelen’, maar op de Q8 zien ze er niet uit. Gelukkig heeft Audi zelf een enorme keuze aan wielen.

Dan het interieur, daar heeft ABT namelijk wat meer gedaan. Waarschijnlijk vonden ze het zelf ook niet echt bijzonder, waardoor ze per abuis vergeten zijn foto’s mee te geven van het interieur. Zo staat er nu ‘ABT’ op de start-knop van de Audi A8. Volgens ABT is deze knop vervaardigd uit echt, eh, ‘metaallook’. Verder zitten er lampen in de deuren om de grond te verlichten, uiteraard in de vorm van een ABT-logo. Onder de kap gebeurde er wat meer. Zoals @Wouter aangaf bij de rijtest van de Audi Q8 was de aandrijflijn een beetje teleurstellend. De motor was niet overdadig qua kracht en de automaat was veel te traag. ABT heeft 50% van die problemen opgelost. Dankzij het ABT Engine Control is het mogelijk om het vermogen te laten stijgen. De standaard Q8 50 TDI heeft 286 pk en 600 Nm tot zijn beschikking. Na de krachtkuur van ABT is de 330 pk en 650 Nm. Op zich niet verkeerd, maar bij zo’n monster verwacht je gewoon meer power. Alle onderdelen zijn per direct te bestellen. Ben je teleurgesteld? ABT waarschijnlijk ook, ze kondigen namelijk aan met een complete bodykit voor de Q8 te komen.