Ultima RS is een angstaanjagende straatvechter

Le Mans staat om de hoek, met deze auto kun je je inleven.

Vers van de pers komt Ultima’s nieuwste auto: de RS. Zoals de naam doet vermoeden betreft het hier een nieuw topmodel van de Britse fabrikant. Het bedrijf dat ons eerder de GTR bracht, keert deze week terug met een straatlegale auto die zelfs de grootste durfallen uit angst weg zal doen glibberen.

Om te beginnen is de Ultima RS een raceauto in de meest pure zin van het woord. Hij is in zekere zin gebaseerd op de Le Mans-auto’s van de legendarische Group C en dit is ook te merken, zowel aan het ontwerp als aan zijn karakteristieken. Het design is gemaakt met het doel een zo goed mogelijk aerodynamica te ontwikkelen. Om dit te bereiken heeft Ultima de nodige uren doorgebracht in een windtunnel. Onderdelen de splitters, de luchtinlaten, de diffuser en de enorme achterspoiler zijn het resultaat van deze testuren.

Het meest “Group C” aan de Ultima RS ontdekken we niet aan de buitenzijde, maar juist onder het plaatwerk. Neem bijvoorbeeld het interieur, waar enkel de essentiëlen te zien zijn. Middenop het dashboard zien we de startknop, daar omheen heeft Ultima een klein aantal meters, tellers en waarschuwingslampen geplaatst. Op het racestuur vinden we de knoppen die handig zijn tijdens het rijden. De richtingaanwijzers, bijvoorbeeld, of de claxon. Het is tevens de plek waar de airconditioning – ja, die is beschikbaar – ingeschakeld kan worden.

Verscholen onder het plaatwerk aan de achterzijde vinden we dan de krachtbron van de Ultima RS. De Britten leveren de auto niet met één standaard motor, maar laten klanten kiezen uit een aantal opties. Wie slechts de ervaring en niet de angst wil, kan het beste kiezen voor de 485 pk sterke LT1-motor van General Motors. Daarboven volgt een 660 pk sterke LT4. Standaard wordt de RS geleverd met een 800 pk sterke 6,2-liter V8, genaamd LT5. Voor wie ook dit niet voldoende blijkt, is daar nog een tuningoptie die het vermogen van deze motor opschroeft naar 1.200 pk. Ultima levert de auto enkel met een handgeschakelde zesbak.