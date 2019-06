Fiat 500 van Garage Italia komt met een twist

Dit zijn de betere projecten.

Lapo Elkann mag gedurende zijn leven dan om alle verkeerde redenen in het nieuws zijn gekomen, zo af en toe weet de kleinzoon van Fiat-baas Gianni Agnelli in positief daglicht te verschijnen. Hij lijkt inmiddels wat te zijn afgekoeld als persoon en hij ontwikkelt zich prima als zakenman. Case in point: de nieuwe Fiat 500 Jolly Icon-e.

Het schattige autootje op basis van de originele Fiat 500 is deze week onhuld door het bedrijf van Elkann: Garage Italia. Het nieuwste project van de Italianen is een eigentijdse kijk op een auto die enorm veel voor het land heeft betekend. De Icon-e is een duurzame restomod, die voor een gedeelte gemaakt is met gerecyclede materialen. Met het onthullen van de elektrische 500 zet het merk zijn eerste stappen om een gewaardeerde speler te worden in de wereld van omgebouwde, klassieke EV’s.

Uiteraard is de Fiat 500 hierom ook opgewaardeerd naar de hedendaagse eisen omtrent veiligheid. Zo heeft Garage Italia de voorruit opnieuw ontworpen en zijn er rondom verstevigingen aangebracht, zodat inzittenden bij een crash geen onderdeel uitmaken van de kreukelzone. Wel handig, overigens, aangezien de deuren en het dak zijn verwijderd.

Binnenin de Jolly Icon-e vinden we naast een van touw geweven interieur een nieuw dashboard met een 5″ scherm voor de infotainment. Een versnellingspook met daarop een haas en een schildpad bepaalt de twee standen waarin de elektrische motor gezet kan worden. Details over de aandrijflijn zijn vooralsnog schaars, maar de auto moet naar het schijnt tenminste 120 kilometer kunnen afleggen op een volle batterij.

Het is eveneens niet duidelijk wat de Fiat 500 van Garage Italia moet kosten. Wel kunnen we alvast melden dat het bedrijf van plan is dergelijke activiteiten uit te breiden. Het volgende project is een ombouw op basis van de Panda en zal in de nabije toekomst onthuld worden.