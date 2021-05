Combi: het meest heftige wat BMW M nu te bieden heeft - Autoblog.nl

Twee totaal verschillende dingen en toch allebei een hardcore BMW M model.

Het is gelukkig nog altijd leuk shoppen met de BMW M-modellen van tegenwoordig. Sterker nog, de sportieve tak van de Duitse autofabrikant heeft twee modellen die uniek zijn in de geschiedenis van het merk. Namelijk een hardcore BMW M5 én een hardcore BMW M motorfiets. Die laatste is sowieso uniek, want het is de eerste motorfiets van M en BMW Dusseldorp zet ze samen.

BMW M5 CS

Toen de BMW M5 CS aanvankelijk werd onthuld haalde ik mijn schouders op. Wat voegt dát nou toe ten opzichte van een al rappe M5 Competition met 625 pk? De praktijk leert dat dit een wel degelijk bizar apparaat is. Wanneer je denkt dat het niet nog gekker kan, laat de M5 CS zien dat dit wel degelijk mogelijk is. Met 635 pk heb je ‘slechts’ 10 pk meer ten opzichte van de Competition. Je moet echter verder kijken dan de cijfers op papier. Recent liet YouTuber GerCollector al in een video zien dat dit apparaat de 100-200 km/u sneller aflegt dan een 650 pk sterke Porsche 911 Turbo S. Namelijk 6,49 seconden! Dat is echt ongelofelijk rap.

BMW M 1000 RR bij Dusseldorp

In de andere hoek treffen we de BMW M1000 RR. De naam laat al zien dat dit iets aparts is. De eerste motorfiets van BMW M. Alles draait om performance bij deze fiets. Op het circuit ben je de snelste, als je alles uit het ding weet te halen natuurlijk. 212 pk, een topsnelheid van maximaal 315 km/u en 0-100 tijd van 3,1 seconden.

BMW Dusseldorp heeft het heftigste van BMW M samengebracht voor wat leuke kiekjes. Er zijn gelukkig nog altijd liefhebbers te vinden voor dit soort bizarre projecten. Want zowel deze BMW M5 CS als de M1000 RR zijn verkocht.