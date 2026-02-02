Dit is de eerste Brabus Lamborghini, met 900 pk

Brabus doet nu ook Lamborghini.

Een getunede Lamborghini Urus met een mintgroen exterieur en interieur, dat moet wel een Mansory zijn. Fout! Het is toch echt een Brabus. De tuner die vroeger alleen zwarte Mercedessen bouwde, gaat steeds meer gekke dingen doen. Nu nemen ze voor het eerst een Lamborghini onder handen.

Deze creatie heet de Brabus 900 Mint. De kleur is dus standaard op deze auto, al zul je later ongetwijfeld ook andere kleuren kunnen krijgen. De Brabus 900 Mint is gebaseerd op de Urus SE, wat betekent dat het een hybride is.

De Lamborghini Urus SE levert standaard al 800 pk, wat niet echt behelpen is. Toch heeft Brabus nog eens 100 pk extra uit de aandrijflijn weten te peuteren. Vandaar de naam Brabus 900. Verdere informatie is nog summier, 900 pk is het enige cijfer wat we hebben.

Er is ook nog weinig beeldmateriaal, maar gelukkig was onze razende reporter @RubenPriest ter plaatse op de FAT Ice Race, waar de auto onthuld werd. Te midden van de sneeuw in het Oostenrijkse Zell am See heeft Ruben deze plaatjes kunnen schieten.

Brabus heeft de looks aardig clean weten te houden. Dat komt vooral omdat alle extra onderdelen, zoals de wielkastverbreders en de spoilerlip, in carrosseriekleur zijn gespoten. Zelfs de velgen zijn mintgroen. Op de foto’s is het niet goed te zien, maar ook het interieur is van top tot teen bekleed in – je raadt het al – mintgroen.

Je moet ervan houden, maar we twijfelen er niet aan dat Brabus kopers gaat vinden voor deze auto. En voor wat het waard is: dit is een stuk beter te pruimen dan een Mansory Urus.