Raad hoeveel borden Amersfoort nodig heeft om 30 km/u in te voeren

Nog een nadeel van een lagere maximumsnelheid invoeren.

Iedere stad wil het verkeer net zo veilig maken als het verkeersdodeloze Helsinki. Daarmee geven de Finnen het ultieme voorbeeld dat het heilige middel, de maximumsnelheid van 50 km/u verlagen naar 30 km/u, werkt. Nederland kan natuurlijk niet achterblijven, dus nemen veel steden en gemeenten deze maatregel over. Denk aan Wassenaar en Haarlem, maar nu ook Amersfoort.

Op vrijdag 30 januari was het zover: de tijdelijke stickers van de 30 km/u-borden werden verwijderd en werd langzaam rijdend verkeer in Amersfoort een feit. Door de wijziging komt er 58 kilometer aan 30 km/u-weg bij in de stad. Daarmee geldt er op 78 procent van de wegen Amersfoort een max van 30 km/u. En daar bleef het niet bij, want de gemeente greep ook in op andere wegen. Zo zijn er wegen die van 70 naar 50 km/u gaan en delen waar je eerste 80 km/u mocht waar nu een limiet ligt van 60 km/u.

Ring om de Kattenbroek

Ook de ringweg om de wijk Kattenbroek moest eraan geloven. Het stuk weg van 1,9 kilometer werd voorzien van nieuwe borden die de nieuwe maximumsnelheid aangeven. Daar kwamen ook borden bij die een voorrangskruispunt tonen. In totaal hing de gemeente alleen op dit stuk weg al 59 nieuwe borden op. Daarvan tonen er 25 de nieuwe maximumsnelheid.

Door de bordenregen staat er ineens één 30 km/u-bord per 76 meter op het stuk van net geen 2 kilometer. En dat is dan nog maar één ringweg. Over heel Amersfoort is het een nog grotere bordenmania geworden! In totaal heeft de gemeente naar eigen zeggen zo’n 900 nieuwe verkeersborden geplaatst. Volgens Traffic Supply kost het plaatsen van een verkeersbord in de bebouwde kom maximaal 100 euro. Zo is er dus al 90.000 euro weg aan borden.

Het doel van de lagere snelheid is natuurlijk het veiligheidsoogpunt. De gemeente wil de kans op ongelukken verkleinen. ”We verwachten 20 procent tot 30 procent minder ongelukken als iedereen langzamer rijdt”, schrijft de gemeente. Daarnaast moet een lagere topsnelheid in de stad zorgen voor minder verkeerslawaai.

