Bentley levert in 2026 alleen nog maar EV's en PHEV's - Autoblog.nl

Bentley gaat in tien jaar van twaalf naar nul cilinders.

Bentley bestaat dit jaar 100 jaar. Het Britse merk grijpt dit memorabele moment aan om vooruit te kijken naar de volgende 100 jaar. Dat klinkt natuurlijk leuk, maar waar het vooral gaat is de eerstvolgende 10 jaar.

Verbrandingsmotoren

De autowereld zit in een grote transitie, dus het is niet moeilijk te raden welke kant het op gaat bij Bentley. Het merk staat tot op heden synoniem aan grote verbrandingsmotoren, maar daar gaat verandering in komen. We moesten eerder dit jaar al afscheid nemen van de legendarische L380 V8 en dat zal niet de laatste verbrandingsmotor zijn die het veld moet ruimen.

2026

Bentley wil namelijk in 2026 alleen nog maar plug-in hybrid en EV’s aanbieden. Dat betekent dus niet dat ze van al hun modellen een (deels) elektrische variant aanbieden, maar dat ze alleen maar geëlektrificeerde modellen aanbieden. Het scheelt dat het gamma van Bentley heel beperkt is, maar desondanks is er werk aan de winkel voor de dames en heren uit Crewe. Momenteel is er slechts één deels elektrische Bentley, de Bentayga Hybrid.

Plug-in hybrides

De volgende geëlektrificeerde modellen zullen niet lang op zich laten wachten. Bentley belooft voor 2021 twee plug-in hybrides. Dit zullen waarschijnlijk de Flying Spur en de Continental zijn. Daarmee heeft Bentley dan al in ieder geval één geëlektrificeerde variant van al hun modellen.

Volledig elektrisch

Daar willen ze het echter niet bij laten. In 2025 zal namelijk het eerste volledig elektrische Bentley volgen. De EXP 100GT Concept, afgebeeld boven het artikel, is daar een voorbode van. In 2030 willen de Britten vervolgens uitsluitend EV’s aanbieden en volledig CO 2 -neutraal zijn.

Gemis

Een de ene kant is het natuurlijk jammer om de twaalf- en achtcilinders te zien verdwijnen, maar er is ook een andere kant. Zo’n slechte combinatie is een luxeauto en een elektrische aandrijflijn namelijk helemaal niet. Met zo’n aandrijflijn kun je prima snel en stil van zijn plek komen, precies wat je nodig hebt in een Bentley. Het gemis zal dus minder groot zijn dan bij bijvoorbeeld Ferrari. De CEO van Ferrari liet dan ook hele andere geluiden horen.