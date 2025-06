Koenigsegg Sadair’s Spear: opgevoerde Jesko komt naar Nederland!

Nog meer vermogen en minder gewicht voor de Jesko met deze Koenigsegg Sadair’s Spear.

Christian von Koenigsegg is een man die veel waarde hecht aan zijn afkomst. Je vindt geregeld een Zweeds vlaggetje op zijn auto’s en een van de modellen is vernoemd naar zijn vader Jesko. Wat je misschien niet wist van Christian is dat hij tot 1976 paard heeft gereden. Het dier dat hem bij zijn laatste momenten als ruiter bijstond, krijgt nu deze auto naar zich vernoemd: de Koenigsegg Sadair’s Spear.

De Sadair’s Spear viert dat het tien jaar geleden is dat de baanbrekende Koenigsegg One:1 werd geïntroduceerd. In nagedachtenis van die auto heeft Koenigsegg zijn best gedaan om de auto zo licht mogelijk te maken, maar ook om het vermogen zo hoog mogelijk te krijgen. En dat is wederom erg goed gelukt. De Sadair’s Spear is 35 kilo lichter dan de auto waarop hij is gebaseerd. Daarmee weegt ie droog 1.285 kilo en overtreft daarmee de 1:1-norm.

Want de Sadair’s Spear is eigenlijk een Koenigsegg Jesko met een heel stel upgrades. Zo ook bij de motor. De aandrijflijn is nog steeds een 5,0-liter V8-biturbo. Dankzij nieuwe luchtinlaten komt er meer zuurstof bij de krachtbron en kan er power worden geproduceerd. Het vermogen stijgt van 1.280 naar 1.300 pk op normale benzine. Tank je E85? Dan heb je 1.625 pk tot je beschikking (1.600 in de Jesko).

Nieuw uiterlijk vertoon

Je herkent de Jesko nog wel in de Sadair’s Spear, maar het is ook duidelijk dat Koenigsegg aan het uiterlijk heeft geknutseld. Het meest opvallende blijft de gigantische achtervleugel met dubbele bladen. Verder heeft Koenigsegg het achtersteven wat uitgerekt zodat de auto stabieler blijft op hoge snelheden. Aan de voorkant is het aeropack uitgebreid met onder andere een Gurney-flap.

De zevenspaaks velgen zijn exclusief voor deze Koenigsegg, net als de op maat gemaakte circuitbanden die eromheen zitten. Om de V8 langere tijd heel te houden is de oliekoeling verbeterd. Rijden moet ook nog fijner zijn door een op maat gemaakte ophanging met lichte veren, Koenigsegg-dempers en een Active Ride Height-systeem. De remmen zijn ook bijgewerkt: je hebt nu meerlaagse koolstofkeramische remmen met verbeterde remblokjes.

Aan de binnenkant krijgt de Sadair’s Spear ook geheel eigen styling die naar wens van de klant wordt afgestemd. Je vindt er speciale Spear-racestoelen die optioneel met zespuntsgordels worden geleverd. We zien er ook regelmatig het getal ’76’ terugkomen. Waarschijnlijk is dat een verwijzing naar het jaar waarin de grote baas voor het laatst op het paard reed.

Koenigsegg Sadair’s Spear in Nederland

De prijs van de Koenigsegg Sadair’s Spear is € 3,85 miljoen. Het merk gaat er maar dertig van bouwen. We mogen hier in Nederland al niet klagen met twee Jesko’s in onze contreien, maar daar komt er nog eentje bij. Esser Automotive bevestigt aan Autoblog.nl dat het bedrijf een Sadair’s Spear op gele platen gaat leveren. Hoezee!