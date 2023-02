Eerste testdag F1: Max Verstappen is voorlopig de snelste

De nieuwe F1-auto’s komen voor de eerste in actie. Wat valt er op?

Na drie lange maanden is het eindelijk zo ver: het nieuwe Formule 1-seizoen staat op het punt van beginnen. Oké, drie maanden is eigenlijk helemaal niet zo lang, maar dat terzijde. Vandaag komen de nieuwe auto’s voor het eerst in actie op Bahrein, voordat het volgende week echt losgaat.

Aanpassingen Red Bull

Vandaag hebben we ook de mogelijkheid om de échte auto van Max Verstappen goed te bekijken. Waar de andere teams inmiddels al hun nieuwe auto hadden getoond, hadden ze bij Red Bull hun kaarten nog niet prijsgegeven.

Red Bull gaat niet voor de strategie ‘never change a winning team’, want ze hebben toch wel significante aanpassingen gedaan ten opzichte van de RB18. Vooral met de vloer en de sidepods zijn ze flink bezig geweest en ook de neus van de RB19 is iets aangepast.

Max in actie

Tijdens de ochtendsessie is Max Verstappen die als eerste in actie komt voor Red Bull, terwijl Sainz en Russell voor respectievelijk Ferrari en Mercedes in actie komen. Een naam die opvalt is natuurlijk Felipe Drugovich, die de honneurs waarneemt voor de geblesseerde Lance Stroll.

Pech voor Aston Martin

De nieuwkomer weet meteen de aandacht op zich te vestigen, want hij komt naast de baan stil te staan met zijn Aston Martin. Dit heeft een rode vlag tot gevolg. Aston Martin laat later weten dat het een elektronisch euvel was. Geen lekker begin, maar toch moet Aston Martin niet uitgevlakt worden. Adrian Newey noemde dit team namelijk als een potentiële rivaal.

Ferrari-neus

Verder weet ook Ferrari de aandacht op zich te vestigen, want de neus van de SF23 blijkt in te deuken op een hogere snelheid. Dit roept veel vraagtekens op: is dit een innovatie van Ferrari of is er iets mis? Het blijkt uiteindelijk het laatste te zijn. Er ontbrak gewoon een steuntje.

Porpoising?

Wat verder opvalt bij Ferrari: porpoising is nog geen verleden tijd, ondanks de aangepaste regels. Bij de auto van Sainz is vrij duidelijk waar te nemen dat de auto nog steeds stuitert. De andere teams lijken hier minder last van te hebben, dus hier ligt een uitdaging voor Scuderia Ferrari.

Snelste tijd

De tijden zeggen natuurlijk weinig op zo’n eerste testdag, maar we zullen ze jullie toch niet onthouden. Het was Max Verstappen die deze morgen de snelste tijd noteerde: 1:32.959. Hij reed samen met Sainz en Albon ook de meeste rondjes. Zij wisten er alledrie meer dan 70 rondjes uit te persen.

Het zijn ook deze drie heren die de snelste tijden noteren. Er staat dus gewoon een Williams in de top drie, iets wat we niet vaak zien. Daar moeten we verder natuurlijk geen voorbarige conclusies aan verbinden.

Top 10

Hieronder een overzicht met de top 10 snelste tijden van de ochtendsessie (voor wat het waard is):