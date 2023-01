Mansory Venatus Coupe EVO C is driedeurs urus!

Ja, de Mansory Venatus Coupe EVO C doet de wenkbrauwen fronsen.

De Lamborghini Urus is een enorm succes voor Lamborghini. Rijke mensen willen namelijk niet altijd met supercars onderweg zijn. Die willen een hoge instap, automaatje en een beetje bodemspeling om drempels te kunnen nemen. Uiteraard mag dat een zeer opvallende SUV zijn met bizar koetswerk. De Urus past perfect in dat plaatje. Om te zien is het echt een indrukwekkend apparaat, om te rijden ook trouwens.

Maar het kan en mag allemaal wel ietsje heftiger natuurlijk. Er zijn voldoende (zeer) bemiddelde Lamborghini-klanten die wel een beetje meer wensen. Zoals @wouter al aantoonde, die mensen kunnen bijvoorbeeld kiezen voor het Novitec Esteso-pakket (check de video onderaan dit artikel).

Uiteraard heeft ook Mansory een hoop spulletjes in de aanbieding voor de Urus. voor vandaag hebben ze de Mansory Venatus Coupe EVO C. Het is vooralsnog hun meest extreme creatie op basis van de Urus.

Driedeurs Urus!

Dat coupé in de naam is namelijk niet per ongeluk gekozen. Ze hebben er bij Mansory namelijk een driedeurs urus van gemaakt! Dat idee kwam van de klanten van Mansory zelf vandaan. De voetballers, darters, rappers, YouTubers, influencers en beveiligingsmedewerkers leek het wel leuk om een driedeurs Urus te creëren. Gewoon, omdat het kan.

De basis van de Mansory Venatus Coupe EVO C is de Venatus EVO S. Het is niet dat ze de achterdeur hebben dichtgelast. Alle deuren zijn verwijderd en de B-stijl is verplaatst naar achteren met 20 centimeter. Die extra lengte wordt ook aan de voordeuren toegevoegd. Qua veiligheid verandert er niets: de stijfheid, crashbeveiliging, airbags: het functioneert allemaal nog zoals het af fabriek was.

Motor Mansory Venatus Coupe EVO C

Qua prestaties verandert er wel het een en anders. De 4.0 V8 wordt namelijk flink onder handen genomen. Deze is nu goed voor 900 pk en 1.100 Nm. Daarmee kan het apparaat in 2,9 seconden naar de 100 km/u sprinten en een topsnelheid halen van 329 km/u.

Uiteraard gaat het geen goedkoop grapje worden. De Duitse tuner gaat 8 exemplaren van de Mansory Venatus Coupe EVO C bouwen. Deze worden volgens het ‘One of One’-principe opgebouwd. Dus helemaal naar wens van de klant.

