Dit is de eerste plug-in hybride van Citroën

Bijna klaar voor het echte werk.

Het is goed kijken, want wat je ziet lijkt op een productieklare Citroën. Dit is echter een concept en met deze auto willen de Fransen alvast aantonen wat ze volgend jaar in petto hebben voor de C5 Aircross.

De C5 Aircross Hybrid is een belangrijk model, want het is de eerste plug-in hybride van Citroën. Hij verschijnt pas eind 2019 op de markt, wat verklaart dat we het nu nog met een concept moeten stellen. De hybride beschikt over een benzinemotor met 182 pk en een elektromotor met 109 pk. Het gecombineerde vermogen komt uit op 228 pk, gekoppeld aan een achttraps automaat. De plug-in hybride kan 50 kilometer elektrisch afleggen. Volledig elektrisch rijdend is er een topsnelheid van 133 km/u mogelijk. Met een 32A-lader duurt het ongeveer twee uur om de batterij op te laden.

Citroën wil 80 procent van de line-up tegen 2023 geëlektrificeerd hebben. In 2025 moet dat 100 procent zijn. Met geëlektrificeerd doelt Citroën op een hybride, plug-in hybride of een volledig elektrisch model.